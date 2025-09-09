“La presión es buena porque te hace mejor jugador”, aseguró Óscar Santis tras el empate contra Panamá

El combinado nacional cerró sus dos primeros encuentros de esta fase con un inicio complicado. La Bicolor, dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena, no ha tenido el mejor arranque, ya que en su debut cayó como local ante El Salvador, lo que generó un problema mayúsculo para la Azul y Blanco desde el inicio de la eliminatoria.

La derrota frente a El Salvador fue un balde de agua fría para la selección, que llegó al segundo partido con la presión y la necesidad de sumar puntos en su visita a Panamá, para no comenzar a despedirse del sueño mundialista.

En su segundo encuentro, la Azul y Blanco logró rescatar un punto vital en tierras panameñas al empatar 1-1, manteniéndose con vida en la competencia.

El autor del primer gol de Guatemala en esta eliminatoria fue Óscar Santis, quien anotó al minuto 34. La jugada se originó por el costado izquierdo con Rudy Muñoz, de Municipal, quien envió un centro al área canalera, Arquímides Ordóñez desvió el balón ante la marca rival, y Santis lo empujó al fondo de la red.

Tras el empate en Ciudad de Panamá, Santis se expresó en zona mixta: “Yo siempre que salgo a la cancha trato la manera de dar lo mejor, siempre siento el gol y hoy, bueno, gracias a Dios se me dio”.

También fue consultado sobre su posición en el esquema de Tena durante el partido contra Panamá, a lo que respondió: “El año pasado que estuve en Europa, me adapté a muchas posiciones. Eso me ayudó bastante, porque en mi equipo anterior, Dinamo Tbilisi, jugué de delantero como seis o siete partidos”.

Santis destacó el cambio de actitud del equipo tras la derrota inicial: “Creo que para nosotros, para varios, era nuestra primera eliminatoria. Sabíamos que sería complicado y, bueno, hoy hubo un cambio de actitud”.

Además, valoró el punto conseguido como visitante: “Creo que nos viene bien de visita y, gracias a Dios, se logró un punto importante".

Finalmente, se refirió a la presión de la afición guatemalteca: “La presión siempre está sobre nosotros. Creo que es muy lindo todo esto, porque el que no está acostumbrado a eso, mejor que no se dedique al futbol. La presión es buena porque te hace mejor jugador".