Ibai Llanos asegura que la polémica con Yamal fue su culpa

El Real Madrid venció al Barcelona 2-1 en el Santiago Bernabéu este domingo, pero más allá del resultado el encuentro también terminó envuelto en polémicas. Al finalizar el partido se desató una fuerte confrontación entre los jugadores de ambos equipos.

El capitán merengue, Dani Carvajal, reclamó a Lamine Yamal por los comentarios que había hecho días antes junto al streamer Ibai Llanos, donde sugirió que el Real Madrid "comete robos arbitrales".

"Vaya lío que se armó hoy en el clásico", expresó Llanos en un video. "Y el revuelo que provocaron las palabras de Lamine Yamal. Reconozco que tengo parte de culpa en esto". El influencer comenzó contextualizando la situación: tanto él como Yamal tienen equipos en la Kings League y ambas escuadras tenían partido programado para el domingo, la misma fecha del clásico.

"Se me ocurrió preguntarle a la Liga si podían reprogramar el encuentro para que Lamine pudiera participar en nuestro partido". La Liga accedió, disputaron el encuentro el viernes y grabaron un programa donde surgieron las declaraciones que terminaron generando controversias.

Ibai reconoce que se ha liado en el Clásico por su polémica conversación con Lamine Yamal en el programa de la Kings League, pero asegura que su única intención fue pasárselo bien. 😳 pic.twitter.com/cqED9bQfcY — Terreno Viral (@terrenoviral) October 26, 2025

Todo comenzó como una broma

"El concepto del programa era simple: hablar de la Kings League, para divertirnos y para pasarla bien", explicó Llanos. No estaba en los planes mencionar al Real Madrid ni al F.C. Barcelona. Sin embargo, Lamine Yamal estableció una comparación entre los Porcinos y el Madrid, afirmando que este último obtiene ventajas indebidas.

La situación se complica cuando comienzan a circular versiones de que estas palabras de Lamine llegaron al vestidor del Real Madrid.

Al finalizar el partido entre el Barcelona y Real Madrid del Domingo 26 de octubre, el capitán del conjunto merengue no se contuvo y se enfrentó a Yamal con unas duras palabras: "Hablas demasiado. Habla ahora", lo que desencadenó una pelea caótica en la que se vieron involucrados ambos equipos.

El situación se intensificó cuando Vinícius Jr. se unió a la discusión , provocando a Yamal con un "solo sabes pasar hacia atrás", en medio de su propio colapso tras ser sustituido por Xabi Alonso, retirándose furioso del terreno de juego.