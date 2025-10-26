El Real Madrid se impone en el Clásico Español y amplía su ventaja en LaLiga

El Real Madrid salió victorioso en una nueva edición del Clásico Español al derrotar 2-1 al Barcelona en el Santiago Bernabéu, consolidándose en la cima de LaLiga. El encuentro, correspondiente a la Jornada 10, estuvo marcado por la intensidad y el equilibrio en el juego, aunque los locales lograron imponer sus condiciones en casa.

El marcador se abrió al minuto 22 con un potente remate de Kylian Mbappé, quien definió con precisión para adelantar al conjunto merengue. Pocos minutos después, Fermín López descontó para el Barcelona al 38’, mostrando la reacción del visitante y acortando distancias antes del cierre de la primera mitad.

Sin embargo, Jude Bellingham amplió la ventaja para los blancos al 43’, tras una jugada colectiva que terminó en un remate impecable al fondo de la red, dejando al Barcelona con un marcador adverso al final del primer tiempo. Con ese resultado, el Real Madrid se fue al descanso con la confianza de controlar el encuentro.

En la segunda mitad, los locales buscaron ampliar aún más su ventaja. Mbappé tuvo la oportunidad de marcar nuevamente desde el punto penal, pero su remate fue detenido por el arquero Szczesny, manteniendo viva la esperanza del Barcelona en el partido.

El Barcelona, por su parte, nunca logró encontrar su ritmo habitual. La principal referencia ofensiva, Lamine Yamal, estuvo apagada y no logró generar peligro constante, lo que limitó las opciones de ataque para el conjunto blaugrana.

A pesar de los esfuerzos, los dirigidos por Hansi Flick no pudieron superar la defensa merengue ni aprovechar los espacios en el segundo tiempo. La posesión y el control del balón estuvieron a favor del Real Madrid, que supo mantener la ventaja hasta el pitazo final.

Pues Fermín da un pase mal y gol de Mbappé pic.twitter.com/JeC5xcy3J6 — 𝟏𝟎 (@Alexaxfcb) October 26, 2025

Con esta victoria, el Real Madrid alcanza los 27 puntos, consolidándose como líder indiscutible de LaLiga. El Barcelona, en cambio, se mantiene segundo con 22 puntos, y deberá ajustar su juego de cara a las próximas jornadas para no perder más terreno en la lucha por el título.

El Clásico de hoy dejó una clara muestra de la superioridad blanca en el Bernabéu y confirmó que, pese a la paridad histórica entre ambos equipos, el Real Madrid sigue siendo el rival a vencer en esta temporada.