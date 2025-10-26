VIDEO | Esto le dijo Dani Carvajal a Lamine Yamal en incidente al final del partido del Real Madrid vs. Barcelona

El Clásico Español que terminó con victoria del Real Madrid sobre el Barcelona no solo dejó emociones en el campo, sino también un incidente al final del encuentro entre dos jugadores de la Selección Española: Lamine Yamal y Dani Carvajal.

Al finalizar el partido, Yamal se acercó a Carvajal con la intención de saludarlo y darle la mano, un gesto habitual entre compañeros de selección. Sin embargo, Carvajal respondió con un gesto de la mano que invitaba a que Yamal siguiera su camino, evitando el contacto directo.

El incidente se interpreta como consecuencia de declaraciones previas de Lamine Yamal en partidos anteriores y en podcasts, donde hizo referencia a la última visita del Barcelona al Santiago Bernabéu, recordando la goleada 4-0 sufrida por el Real Madrid y señalando que “no le daba miedo jugar en el Bernabéu”. Estas palabras habrían generado cierta incomodidad en Carvajal, quien mostró su reacción al final del encuentro.

Debido al gesto, jugadores de ambos equipos llegaron a separar a los jugadores en medio de varios empujones. El episodio, se convirtió en uno de los momentos más comentados tras el Clásico.

El Real Madrid logró quedarse con los 3 puntos en el Bernabéu gracias a los goles de Mbappé y Bellingham, consolidando su liderato en LaLiga, mientras que el Barcelona se mantiene segundo con la mirada puesta en recuperar terreno en las próximas jornadas.

Carvajal, Vini Jr & co vs Lamine Yamal after El Clásico: “You speak too much. Speak now”. 🚨@defcentral 🎥 pic.twitter.com/BSgOX9hdws — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2025

El gesto de Carvajal evidencia la tensión que puede generar la rivalidad entre ambos clubes, incluso entre jugadores que comparten vestuario en la selección nacional. Momentos como este reflejan cómo la historia reciente y los antecedentes deportivos influyen en la relación entre futbolistas.

Con este episodio, el Clásico de hoy no solo quedará en la memoria por la victoria merengue, sino también por la tensión que surgió fuera del campo, recordando que incluso entre compañeros de selección, la rivalidad histórica de Real Madrid y Barcelona sigue muy presente.