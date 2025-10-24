Real Madrid vs. Barcelona: Lamine Yamal ataca a los merengues previo al clásico español

Este fin de semana se disputará una nueva edición del clásico español entre el Real Madrid y el FC Barcelona, uno de los encuentros que paraliza al mundo. El partido, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga, se jugará en el estadio Santiago Bernabéu, casa del conjunto merengue.

Sin embargo, a pocas horas del gran choque, la polémica vuelve a encender los ánimos. El foco, esta vez, lo ocupa el joven jugador del Barcelona, Lamine Yamal, por unas declaraciones que han generado controversia.

En una conversación con Ibai Llanos, el delantero azulgrana afirmó que el Real Madrid “roba y se queja”. Ante la pregunta directa de Ibai —“¿El Madrid roba?”—, Yamal respondió con un gesto afirmativo y un tono sonriente: “A ver…”.

Estas palabras no han caído bien en la afición merengue y, posiblemente, tampoco en la plantilla dirigida por Xabi Alonso, por lo que Yamal llega al clásico envuelto en polémica tras su comentario en un programa de la Kings League.

En lo deportivo, el Real Madrid llega como líder de la clasificación, mientras que el Barcelona ocupa la segunda posición. El resultado del clásico podría ampliar la ventaja de los blancos a cinco puntos o, por el contrario, permitir que el cuadro culé se coloque en la cima.

Todo está listo: polémica, jugadores y un gran escenario para uno de los partidos más importantes de la temporada, donde dos de los equipos más seguidos a nivel mundial se ven las caras en el clásico de España.