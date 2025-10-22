“Real Madrid está en un buen momento y hay que demostrarlo ante el Barsa”, dice Tchouaméni

“Real Madrid está en un buen momento y hay que demostrarlo ante el Barsa”, dice Tchouaméni

Aurelien Tchouaméni aseguró que el Real Madrid está “en un buen momento” tras vencer a la Juventus de Turín (1-0) y que ahora les toca “demostrarlo contra el Barcelona” en el clásico del domingo.

Aurelien Tchouameni durante el partido del Real Madrid ante la Juventus en la Champions League. (Foto Prensa Libre: AFP).

Aurelien Tchouameni durante el partido del Real Madrid ante la Juventus en la Champions League. (Foto Prensa Libre: AFP).

“Cuando jugamos contra el Barcelona tenemos que ganar, da igual lo que haya pasado el año pasado; que lo sabemos y tenemos que jugar mejor. Estamos en un buen momento y tenemos que demostrarlo contra el Barcelona”, dijo en Movistar+.

El centrocampista destacó en el partido del Real Madrid para vencer a la Juventus en la tercera jornada de la Champions League.

“Hemos jugado contra un buen equipo. Defienden mucho y bien. Para nosotros no es tan fácil, pero hemos jugado un buen partido. Tenemos la confianza de que vamos a marcar goles. Portería a cero y un gran partido de nuestro portero”, analizó.

“Hemos empezado la fase de grupos de la mejor manera posible, con nueve puntos de nueve posibles. Ahora hay que seguir trabajando para mejorar y seguir ganando”, amplió.

Además, habló de cómo se siente en un centro del campo en el que ha ido cambiando de compañero.

“Cada jugador sabe lo que tiene que hacer en el campo. Si juego con Arda y Jude sé que tengo que quedarme más en la posición; con Camavinga podemos rotar un poco… Tenemos una gran plantilla con jugadores muy importantes en el medio”, comentó.

El Real Madrid visitará al Benfica en Portugal para disputar el partido por la cuarta jornada de Champions League, y a la vez se prepara para enfrentar al FC Barcelona en el clásico de La Liga el próximo Domingo 26 de Octubre.

Champions League Futbol Internacional Real Madrid CF 
