Así marcha la tabla de posiciones de la Champions tras las goleadas del Barcelona, PSG y Arsenal

Ayer arrancó la tercera jornada de la UEFA Champions League con una auténtica lluvia de goles que quedará para la historia: 43 anotaciones en un solo día.

La fase de liga, que reúne a 36 equipos en un formato unificado, sigue ofreciendo emociones. Recordemos que los ocho primeros avanzan directamente a octavos de final, mientras que los puestos del 9 al 24 disputarán un repechaje.

El Barcelona abrió la jornada con una goleada contundente, 6-1, sobre Olympiacos, con una actuación estelar de Fermín López, autor de un triplete que lo colocó como figura del encuentro.

Por su parte, el PSG, vigente campeón, reafirmó su condición de favorito tras golear 7-2 al Bayer Leverkusen. El joven Désiré Doué brilló con una actuación sobresaliente, consolidando al equipo parisino en la cima de la clasificación.

El Arsenal no se quedó atrás y presentó credenciales al título con un sólido 4-0 frente al Atlético de Madrid, en Londres. Viktor Gyökeres fue el protagonista con un doblete que hizo vibrar el Emirates Stadium.

Otra de las goleadas del día llegó desde Eindhoven, donde el PSV se impuso 6-2 al Napoli, en un duelo cargado de intensidad y efectividad ofensiva.

Así está la tabla provisional

Con estos resultados, y a falta de los partidos de hoy miércoles, el PSG lidera la clasificación, seguido por Inter y Arsenal, todos con puntaje perfecto. Este miércoles podrían sumarse a ese grupo el Real Madrid, si vence a la Juventus, y el Bayern Múnich, en su duelo ante Brujas.