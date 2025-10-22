Así marcha la tabla de posiciones de la Champions tras las goleadas del Barcelona, PSG y Arsenal

Fútbol Internacional

Así marcha la tabla de posiciones de la Champions tras las goleadas del Barcelona, PSG y Arsenal

Este martes comenzó la tercera jornada de la Liga de Campeones de Europa, marcada por contundentes goleadas de Barcelona, PSG, PSV y Arsenal.

Herberth Marroquín

LEVERKUSEN (Germany), 21/10/2025.- Ousmane Dembele of PSG (L) celebrates with Bradley Barcola of PSG (R) after scoring the 2-6 in action during the UEFA Champions League league phase match between Bayer 04 Leverkusen and Paris Saint-Germain, in Leverkusen, Germany, 21 October 2025. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Dembelé celebra luego de anotar el sexto gol del partido frente al Leverkusen. (Foto Prensa Libre: EFE).

Ayer arrancó la tercera jornada de la UEFA Champions League con una auténtica lluvia de goles que quedará para la historia: 43 anotaciones en un solo día.

La fase de liga, que reúne a 36 equipos en un formato unificado, sigue ofreciendo emociones. Recordemos que los ocho primeros avanzan directamente a octavos de final, mientras que los puestos del 9 al 24 disputarán un repechaje.

El Barcelona abrió la jornada con una goleada contundente, 6-1, sobre Olympiacos, con una actuación estelar de Fermín López, autor de un triplete que lo colocó como figura del encuentro.

Por su parte, el PSG, vigente campeón, reafirmó su condición de favorito tras golear 7-2 al Bayer Leverkusen. El joven Désiré Doué brilló con una actuación sobresaliente, consolidando al equipo parisino en la cima de la clasificación.

Barcelona's Spanish midfielder #16 Fermin Lopez carries the ball after scoring three goals for a hat trick in the UEFA Champions League league phase match-day 3 football match between FC Barcelona and Olympiakos FC at Estadi Olimpic Lluis Companys in Barcelona on October 21, 2025. Barcelona won 6-1. (Photo by Josep LAGO / AFP)

Fermín López brilla con triplete para el Barcelona y se une al selecto club de españoles goleadores en Champions

Real Madrid y Juventus se miden por la fecha 3

El Arsenal no se quedó atrás y presentó credenciales al título con un sólido 4-0 frente al Atlético de Madrid, en Londres. Viktor Gyökeres fue el protagonista con un doblete que hizo vibrar el Emirates Stadium.

Otra de las goleadas del día llegó desde Eindhoven, donde el PSV se impuso 6-2 al Napoli, en un duelo cargado de intensidad y efectividad ofensiva.

Así está la tabla provisional

Con estos resultados, y a falta de los partidos de hoy miércoles, el PSG lidera la clasificación, seguido por Inter y Arsenal, todos con puntaje perfecto. Este miércoles podrían sumarse a ese grupo el Real Madrid, si vence a la Juventus, y el Bayern Múnich, en su duelo ante Brujas.

ESCRITO POR:

