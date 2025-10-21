Fermín López brilla con triplete para el Barcelona y se une al selecto club de españoles goleadores en Champions

Fermín López brilla con triplete para el Barcelona y se une al selecto club de españoles goleadores en Champions

El Barcelona goleó al Olympiacos en la tercera jornada de la Liga de Campeones, en una noche brillante para el español Fermín López.

Herberth Marroquín

Barcelona's Spanish midfielder #16 Fermin Lopez carries the ball after scoring three goals for a hat trick in the UEFA Champions League league phase match-day 3 football match between FC Barcelona and Olympiakos FC at Estadi Olimpic Lluis Companys in Barcelona on October 21, 2025. Barcelona won 6-1. (Photo by Josep LAGO / AFP)

Fermín López tuvo una histórica noche con el Barcelona al marcar un triplete. (Foto Prensa Libre: AFP).

El FC Barcelona venció de manera categórica al Olympiacos con marcador de 6-1, en la tercera jornada de la Champions League.

Los dirigidos por Hansi Flick llegaban con la misión de conseguir su segunda victoria en el certamen, tras haber ganado en su debut y perdido en la segunda fecha frente al PSG, como locales.

En un partido dominado de principio a fin por los azulgranas, el español Fermín López se convirtió en la gran figura al anotar un triplete histórico.

El primer gol llegó al minuto 7, obra del centrocampista español. Más tarde, al 38, López firmó su doblete y dejó el marcador 2-0 al descanso.

En la segunda mitad, al 53, El Kaabi descontó de penalti para el 2-1 parcial. Sin embargo, al 68, la joven estrella Lamine Yamal amplió la ventaja, también desde el punto penal, para el 3-1.

Luego vinieron cinco minutos letales para los griegos:
• Minuto 74: el inglés Marcus Rashford anotó el cuarto gol.
• Minuto 76: Fermín López completó su triplete.
• Minuto 79: nuevamente Rashford selló la goleada con su segundo tanto.

El marcador final fue un escandaloso 6-1 a favor del Barcelona.

Fermín López hace historia

Según datos de Alexis Martín Tamayo (MisterChip): “Fermín es el primer jugador español del Barcelona en lograr un hat-trick en competición europea desde que lo hiciera Luis Enrique contra el AEK en la Copa UEFA 2000-01. En la Copa de Europa no sucedía desde la memorable noche contra el Göteborg en 1986 (hat-trick de Pichi Alonso)."

Además, se une al selecto grupo de futbolistas españoles que han marcado un hat-trick en la Champions League:
• Raúl (Real Madrid)
• Gerard López (Valencia)
• Morientes (Valencia)
• Llorente (Villarreal)
• Soldado (Valencia, x2)
• Negredo (Valencia)
• Lucas Pérez (Arsenal)
• Fermín López (Barcelona).

Herberth Marroquín

