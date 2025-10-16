¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid en la Champions League?

Fútbol Internacional

El Real Madrid vuelve a la Liga de Campeones la próxima semana para enfrentarse a la Juventus de Turín en uno de los duelos más atractivos de la jornada tres.

Herberth Marroquín

|

time-clock

TOPSHOT - Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe celebrates scoring his team's second goal from the penalty spot during the UEFA Champions League first round day 1 football match between Real Madrid CF and Olympique de Marseille at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on September 16, 2025. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Real Madrid vuelve a la Champions para enfrentar a la Juventus de Turín. (Foto Prensa Libre:AFP).

La UEFA Champions League regresa la próxima semana con la tercera jornada de la fase de grupos y promete emociones fuertes en el torneo más prestigioso del Viejo Continente.

El equipo dirigido por Xabi Alonso ha tenido un inicio impecable en esta edición, con dos victorias en sus primeros compromisos. En la jornada inaugural, los merengues se impusieron 2-1 al Olympique de Marsella en un duelo muy disputado, con Kylian Mbappé como protagonista al marcar el gol decisivo.

En la segunda fecha, el cuadro de la capital española realizó un largo viaje de más de 10 mil kilómetros hasta Kazajistán para enfrentar al Kairat Almaty, donde ofreció una auténtica exhibición ofensiva. El marcador final fue un contundente 0-5, con un triplete de Mbappé y anotaciones de Eduardo Camavinga y Brahim Díaz, lo que consolidó su dominio en el grupo.

Actualmente, el conjunto que presume 15 títulos europeos se ubica en la segunda posición y se prepara para uno de los choques más atractivos de la tercera jornada.

El conjunto blanco regresa en la tercera jornada al Santiago Bernabéu para medirse ante la Juventus de Turín, en un duelo que promete ser electrizante por la historia y calidad de ambos clubes.

¿Cuándo juega el Real Madrid en la fecha tres de la Champions League?

El partido Real Madrid vs. Juventus, correspondiente a la jornada 3 de la UEFA Champions League 2025-2026, se jugará el miércoles 22 de octubre de 2025 en el Estadio Santiago Bernabéu a las 13:00 horas de Guatemala.

