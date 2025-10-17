“Vamos a llamar al ICE”: video muestra amenazas de fanática de los Brewers a un aficionado hispano de los Dodgers

El pasado 16 de octubre, medios informaron sobre una situación peculiar ocurrida en el estadio American Family Field, durante un partido de beisbol entre los Milwaukee Brewers y los Dodgers de Los Ángeles.

Según los reportes, una aficionada de los Brewers fue retirada del estadio tras amenazar a un aficionado hispano de los Dodgers.

Entre las amenazas que profirió la mujer, se encontraba una advertencia de que llamaría al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para que se llevaran al aficionado.

La mujer fue identificada como Shannon Kobylarczyk. Debido a las constantes amenazas, tanto ella como el aficionado, Ricardo Fosado, fueron retirados del estadio., y los organizadores indicaron que ambos tienen vetado el ingreso al estadio.

El incidente no terminó allí. Posteriormente se conoció que Kobylarczyk fue despedida de sus dos empleos, luego de que el hecho quedara registrado en video y fuera difundido en redes sociales.

Kobylarczyk trabajaba como abogada en ManpowerGroup, una agencia de reclutamiento, y era parte de la Junta Directiva de la división de Milwaukee de la fundación Make-A-Wish.

El equipo de los Milwaukee Brewers se pronunció sobre el incidente en declaraciones al medio Yahoo Noticias, donde rechazaron cualquier acto ofensivo o de irrespeto dentro del estadio.

“Los Brewers esperan que todas las personas que asistan a los partidos sean respetuosas entre sí, y no aprobamos de ninguna manera las declaraciones ofensivas que los aficionados hagan entre ellos sobre raza, género u origen nacional”, expresó el equipo.

Video

El video, grabado con el teléfono de Fosado, muestra un paneo en la sección de los aficionados de los Brewers, justo cuando Kobylarczyk comienza a insultarlo.

Shannon Kobylarczyk lost her job at Manpower and resigned from her position at Make-A-Wish Wisconsin after threatening to call ICE on a veteran US citizen, but it was the man she threatened who was asked to leave the game. pic.twitter.com/HqgEYkgvU1 — We told you So (@terri4436166795) October 16, 2025

Desde “Los hombres de verdad toman cerveza” hasta “Vamos a llamar al ICE”, son algunas de las amenazas e insultos que la mujer dirige al aficionado hispano.

