Videos muestran una redada del ICE en un mercado de pulgas en Chicago

Durante la mañana del pasado 14 de octubre, en un tradicional mercado de pulgas ubicado en el sur de Chicago, se llevó a cabo una redada por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Varios videos publicados por el medio Univisión muestran cómo los agentes del ICE comenzaron a llevarse a personas que se encontraban en sus puestos de venta.

Uno de los videos muestra a una mujer que suplicaba no ser detenida por los agentes del ICE, al alegar que tenía hijos a quienes cuidar.

Univisión detalló que al menos 15 personas fueron detenidas durante esa redada, y que la situación llegó al punto en que algunos debieron esconderse en los baños del mercado para evitar ser capturados.

"Cuando los agentes de migración se dieron cuenta de que muchas personas se fueron a esconder, ahí empezaron a detener a varios", relató uno de los testigos de la redada.

Asimismo, una residente de Chicago expresó su indignación por las acciones del ICE, ya que, según dijo, los vendedores se encontraban en una propiedad privada.

