El día en que James Bond llevó a la reina Isabel II en helicóptero hacia los Juegos Olímpicos de Londres 2012

Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fueron de los más épicos de los últimos años tanto en lo deportivo como en la cultura ‘pop’.

Hubo momentos muy recordados como el número musical de la legendaria banda Queen junto a la cantante Jessie J, en la que interpretaron el tema ‘We Will Rock You’ en compañía de un holograma del fallecido vocalista de la banda inglesa, el icónico Freddie Mercury. Así como las épicas presentaciones de la ‘girl band’, Spice Girls, y la ‘boy band’ famosa en los 80’s, Take That.