El enojo de Nadal cuando le hacen pregunta incómoda sobre su esposa

El alemán Alexander Zverev sometió a un duro correctivo (6-2 y 6-4) al español Rafael Nadal en el estreno del lunes del número 1 del tenis mundial en el Masters.

Es por eso que las dudas sobre Nadal y su nivel en el tenis continúan acechándolo, mientras la prensa lo cuestiona e intenta encontrar la respuesta al por qué de su bajo desempeño.

En el imponente O2 de Londres, Nadal, que regresaba a las pistas tras su baja en París-Bercy por un problema abdominal, no tuvo opción ante un Zverev que se mostró infalible con su servicio e implacable con un repertorio de golpes que rozó la perfección.

“El problema físico no es una excusa en absoluto” para explicar la derrota, admitió Nadal tras el partido, negando haber tenido ningún dolor durante el juego.

Sin embargo, el momento que acaparó la atención durante la rueda de prensa, fue cuando un periodista le pregunto al tenista de Mallorca si consideraba que sus malos resultados eran consecuencia de haberse casado con Xisca Perellò el pasado 19 de octubre.

“¿En serio me estás preguntando esto?”, le dijo Nadal. “Llevo 15 años con la misma mujer con una vida totalmente estable y asentada. No importa si le pongo a ella un anillo o no. Soy un chico normal. A lo mejor para ti… ¿cuánto llevas casado?”, añadió.

El periodista respondió que tenía 30 años de estar casado. Nadal continuó: “Y antes estabas seguro… Bien, pasemos al castellano porque esto es una m…”, dijo mientras hacía gestos evidentemente de molestia.

💥“ESTO ES UNA MIERD*”. Enfado monumental de @RafaelNadal por una pregunta sobre su mujer. #JUGONES pic.twitter.com/MA9e3P9F8I — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 12, 2019

