Deporte Internacional
¿El método Moriyasu? El misterio de los números usados por el técnico de Japón contra Países Bajos en el Mundial 2026
Durante el partido de Países Bajos contra Japón en el Mundial 2026, el técnico, Hajime Moriyasu, sorprendió a todos al usar un peculiar recurso con sus jugadores.
El seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu, sale al campo tras el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Japón, en Dallas, Texas, EE. UU., 14 de junio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
La selección de Japón, dirigida por Hajime Moriyasu, ha captado la atención en este Mundial 2026 no solo por el empate que obtuvo ante Países Bajos el pasado 14 de junio, sino también por detalles que reflejan la forma de trabajo de los nipones.
Incluso antes de que comenzara la competición mundialista, la selección de Japón ya mostraba ciertas particularidades que la diferenciaban de otras selecciones, como sus entrenamientos o el estilo de dirección de Moriyasu.
Esto se observó con mayor claridad el 14 de junio, cuando se vio cómo el director técnico, junto con su equipo, utilizó un recurso peculiar con sus jugadores.
En redes sociales se observa cómo Moriyasu pide en varias ocasiones a su asistente que escriba números de gran tamaño en una pizarra y luego se los muestre a los jugadores que están en el terreno de juego.
Han surgido numerosas interpretaciones entre usuarios y analistas sobre esta peculiar forma de comunicación del técnico nipón.
Algunos aseguran que se trata de una especie de "código secreto" que solo el técnico y los jugadores entienden para aplicar diferentes estrategias. Otros aseguran que ya tienen definidos numerosos planes de ataque y defensa y que, dependiendo del contexto, Moriyasu les hace saber qué "técnica utilizar".
Incluso algunos usuarios llamaron a este momento el "Método Moriyasu", debido a lo peculiar de la situación y a su aparente novedad.
Sin embargo, otros aseguran que no se trata de un conjunto de técnicas, pues consideran que pudo haber sido la forma en que el técnico notificó a sus jugadores cuánto tiempo restaba del partido contra Países Bajos.
Independientemente del significado de lo que hizo el técnico, es una muestra más de cómo la selección de Japón no pasa desapercibida. Las expectativas en torno al equipo crecen, ya que poco a poco es considerado un contendiente a tener en cuenta en este Mundial 2026.
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