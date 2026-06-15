¿El método Moriyasu? El misterio de los números usados por el técnico de Japón contra Países Bajos en el Mundial 2026

La selección de Japón, dirigida por Hajime Moriyasu, ha captado la atención en este Mundial 2026 no solo por el empate que obtuvo ante Países Bajos el pasado 14 de junio, sino también por detalles que reflejan la forma de trabajo de los nipones.

Incluso antes de que comenzara la competición mundialista, la selección de Japón ya mostraba ciertas particularidades que la diferenciaban de otras selecciones, como sus entrenamientos o el estilo de dirección de Moriyasu.

Esto se observó con mayor claridad el 14 de junio, cuando se vio cómo el director técnico, junto con su equipo, utilizó un recurso peculiar con sus jugadores.

En redes sociales se observa cómo Moriyasu pide en varias ocasiones a su asistente que escriba números de gran tamaño en una pizarra y luego se los muestre a los jugadores que están en el terreno de juego.

Han surgido numerosas interpretaciones entre usuarios y analistas sobre esta peculiar forma de comunicación del técnico nipón.

🚨 BREAKING: During Japan's thrilling 2-2 draw against the Netherlands at the 2026 World Cup, cameras repeatedly caught Hajime Moriyasu and his staff flashing a handheld whiteboard with large, bold numbers written on it toward the pitch.



The internet immediately went into… pic.twitter.com/y6xvZFUW9e — THE SCORELINE (@THE_SCORELINE_X) June 15, 2026

Algunos aseguran que se trata de una especie de "código secreto" que solo el técnico y los jugadores entienden para aplicar diferentes estrategias. Otros aseguran que ya tienen definidos numerosos planes de ataque y defensa y que, dependiendo del contexto, Moriyasu les hace saber qué "técnica utilizar".

🧠 𝐉𝐀𝐏𝐀𝐍 𝐂𝐎𝐀𝐂𝐇 𝐌𝐎𝐑𝐈𝐘𝐀𝐒𝐔 𝐖𝐀𝐒 𝐂𝐀𝐔𝐆𝐇𝐓 𝐆𝐈𝐕𝐈𝐍𝐆 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐂𝐎𝐃𝐄𝐃 𝐁𝐘 𝐍𝐔𝐌𝐁𝐄𝐑𝐒. 🇯🇵🔢



Japan appear to have their tactical systems and plays 𝐜𝐨𝐝𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐧𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫𝐬: a method designed to keep instructions hidden from… pic.twitter.com/wTHcb6eRuQ — ZiFM Stereo News (@ZiFMStereoNews) June 15, 2026

Incluso algunos usuarios llamaron a este momento el "Método Moriyasu", debido a lo peculiar de la situación y a su aparente novedad.

🇯🇵⏳ Hajime Moriyasu'nun basit ama etkili hamlesi gündem oldu!



Japonya, Hollanda karşısında son dakikalara 2-1 geride girerken Moriyasu ve ekibi oyuncularına kalan süreyi hatırlatmak için kenardan sırasıyla "3", "2" ve "1" yazılı panolar kaldırdı.



Sahada adeta aciliyet duygusu… pic.twitter.com/8ekYqZubce — L1 Üçgen (@L1ucgenn) June 15, 2026

Sin embargo, otros aseguran que no se trata de un conjunto de técnicas, pues consideran que pudo haber sido la forma en que el técnico notificó a sus jugadores cuánto tiempo restaba del partido contra Países Bajos.

Independientemente del significado de lo que hizo el técnico, es una muestra más de cómo la selección de Japón no pasa desapercibida. Las expectativas en torno al equipo crecen, ya que poco a poco es considerado un contendiente a tener en cuenta en este Mundial 2026.

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