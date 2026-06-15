¿Un gesto inapropiado? Por qué el árbitro del VAR de Alemania contra Curazao podría ser expulsado del Mundial 2026

Además del abultado resultado de 7-1, el partido entre Alemania y Curazao, que se disputó el pasado 14 de junio, generó una polémica relacionada con un árbitro del VAR, Shaun Evans.

Esta controversia incluso podría poner en riesgo la participación del árbitro australiano en el Mundial 2026, ya que instituciones como la red FARE (Fútbol en Contra del Racismo en Europa) han pedido la expulsión de Evans.

Todo se remonta a la previa del partido, durante la presentación del cuerpo técnico, así como de los árbitros y encargados del VAR.

Evans, quien formaba parte del equipo del VAR, fue captado mientras la cámara enfocaba a su equipo. En ese momento se observa que el árbitro hace una señal de "OK" invertida por debajo de la cintura.

Este gesto, de acuerdo con la Anti-Defamation League, en el 2019, está asociado con un concepto de "poder o supremacía blanca".

⚽️ | MUNDIAL 2026: La FIFA inicia una investigación sobre si el árbitro australiano del Mundial Shaun Evans realizó un supuesto “signo de poder blanco” antes del partido de Alemania contra Curaçao.



El socio antidiscriminación de la FIFA, Fare Network, lo califica como un símbolo… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 15, 2026

Ante este hecho, la FARE cuestionó a la FIFA sobre por qué un miembro del cuerpo arbitral utilizaría un gesto en el preciso momento en que era grabado por las cámaras.

Sin embargo, usuarios en redes sociales indicaron que el gesto de Evans podría haber consistido en recrear el "juego del círculo", una broma infantil en la cual, si un niño observa ese gesto, recibe un golpe suave en el hombro y que ha sido viral en redes.

Medios como Infobae reportaron que, a partir de esta polémica, en las transmisiones oficiales ya no se ha presentado al panel del VAR por medio de las cámaras.

De forma preliminar, la FIFA no ha emitido ningún comunicado sobre su postura respecto de esta situación.

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