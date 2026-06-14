EN VIVO | Suecia vs. Túnez: sigue el minuto a minuto del debut en el Grupo F del Mundial 2026

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EN VIVO | Suecia vs. Túnez: sigue el minuto a minuto del debut en el Grupo F del Mundial 2026

Las dos selecciones debutan este domingo en el Estadio Monterrey en el partido que cierra la cuarta jornada del torneo con el ganador asumiendo el liderato del Grupo F tras el empate entre Japón y Países Bajos.

Alejandra Soto

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GR1142. MONTERREY (MÉXICO), 14/06/2026.- Aficionadas de Suecia asisten a un partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Suecia y Túnez este domingo, en el estadio BBVA en Monterrey (México). EFE/ Miguel Sierra

Aficionadas de Suecia asisten a un partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Suecia y Túnez este domingo, en el estadio BBVA en Monterrey. (Foto Prensa Libre: EFE/ Miguel Sierra).

Suecia y Túnez cierran este domingo la primera jornada del Grupo F del Mundial 2026 en el Estadio Monterrey. El empate 2-2 entre Japón y Países Bajos dejó la zona completamente abierta, por lo que el ganador de este encuentro asumirá el liderato con tres puntos.

La selección sueca llega respaldada por una generación experimentada que busca protagonizar otra destacada actuación mundialista. Además, tiene una ligera ventaja en los antecedentes frente a Túnez, con dos victorias, un empate y una derrota en cuatro amistosos disputados anteriormente.

Túnez, por su parte, afronta el partido con la ilusión de dar la sorpresa ante un rival europeo y comenzar con buen pie su participación en el torneo. Ambos equipos saben que sumar tres puntos en el debut puede resultar decisivo en la lucha por avanzar a los octavos de final.

El encuentro pondrá fin a una jornada cargada de emociones y resultados inesperados. Con Japón y Países Bajos como principales candidatos del grupo, Suecia y Túnez buscarán aprovechar la oportunidad de colocarse en la cima de una de las zonas más parejas del Mundial.

Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí:

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