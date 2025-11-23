F1: Verstappen triunfa en Las Vegas y el Mundial se aprieta tras las descalificaciones de Norris y Piastri

A falta de dos carreras, el Mundial de Fórmula 1 está vivo tras el triunfo el sábado por la noche del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en el Gran Premio de Las Vegas, carrera en la que los dos pilotos de McLaren fueron descalificados por irregularidades en sus monoplazas.

Tras esta decisión de los comisarios, el británico Lando Norris, que tras su segundo puesto en Las Vegas afrontaba las dos últimas carreras con 30 puntos de ventaja sobre su compañero Oscar Piastri y 42 sobre Verstappen, ve su margen reducido a 24 puntos con respecto a sus dos rivales, cuando quedan un máximo de 58 unidades en disputa.

Pese a la sanción, Norris podría proclamarse campeón del mundo la próxima semana en Catar si termina el fin de semana con dos puntos más que Verstappen y Piastri. De lo contrario, todo se decidirá en Abu Dabi a principios de diciembre.

En un comunicado, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) explicó que tras la carrera "los comisarios encontraron que el desgaste del patín trasero en ambos McLaren MCL39 estaba por debajo del grosor mínimo de 9 mm", por lo que ambos pilotos fueron descalificados.

Infracción no intencional

La instancia mundial que rige el automovilismo precisó que "la infracción fue no intencional y que no hubo intento deliberado de eludir las regulaciones" por parte de McLaren.

"Pedimos disculpas a Lando y Oscar por la pérdida de puntos hoy, en un momento crítico del campeonato tras dos sólidas actuaciones de ambos durante todo el fin de semana", declaró el director de McLaren Andrea Stella en un comunicado.

Stella precisó que los dos monoplazas sufrieron "niveles inesperados y altos de porpoising 8 rebotes a alta velocidad) y que la escudería está investigand "las razones de este comportamiento del coche", destacando que "como señaló la FIA, la infracción fue involuntaria".

Lando Norris mantiene una pelea directa con el vigente campeón mundial Max Verstappen por coronarse en la presente temporada. (Foto Prensa Libre: AFP)

El gran beneficiado de la descalificación de los McLaren es Verstappen, que ahora ve relanzadas sus opciones de conquistar un quinto campeonato consecutivo tras imponerse en Las Vegas con una amplia distancia de 20.741 segundos de ventaja sobre Norris.

Demasiado agresivo

La carrera ya se torció para Norris desde la primera curva, cuando dejó escapar la pole position.

El piloto de McLaren se pasó de frenada y permitió que lo adelantaran tanto Verstappen como George Russell, de Mercedes.

Norris superó después a su compatriota Russell, quien acabó completando el podio con el tercer lugar, pero no encontró resquicios para alcanzar a Verstappen bajo los neones de la célebre avenida de los casinos.

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen celebra su victoria en el Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: EFE).

"Cometí el error en la primera curva", señaló el británico. "Hay que ser agresivo en la primera curva, pero fui demasiado agresivo y lo pagué".

Piastri, de su lado, sigue sin levantar cabeza al ser superado por su compañero de garaje por séptimo fin de semana consecutivo y vio cómo sus sueños de título se alejaron de forma casi definitiva.