Fecha FIFA: los partidos más atractivos de esta ventana internacional

La ventana internacional de marzo llega cargada de partidos de alto nivel. Las selecciones ya clasificadas al Mundial 2026 utilizan esta Fecha FIFA como última oportunidad para probar jugadores, ajustar sistemas y llegar en forma a la Copa del Mundo.

Entre los amistosos programados destacan choques de potencias mundiales del fútbol que prometen espectáculo y grandes figuras sobre el campo. Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, México y Portugal son algunos de los nombres que estarán en acción durante los próximos días en distintas partes del mundo.

Guatemala también tiene su lugar en esta fecha, con el amistoso ante Argelia este viernes 27 de marzo en Génova, Italia, un duelo que la bicolor toma como vitrina internacional dentro de su proceso de construcción rumbo al Mundial 2030.

Brasil vs. Francia - jueves 26 de marzo

El duelo más atractivo del arranque de la fecha lo protagonizan dos potencias mundiales en el Gillette Stadium. El conjunto francés llega con Kylian Mbappé como figura principal, mientras Brasil buscará imponer su jerarquía en un partido que será termómetro para ambos combinados de cara al torneo mundialista. En el Mundial, Francia estará en el grupo con Noruega, Senegal y un clasificado del repechaje, mientras Brasil compartirá grupo con Marruecos, Escocia y Haití.

Argentina vs. Mauritania - viernes 27 de marzo

La Scaloneta de Lionel Messi jugará en La Bombonera en lo que podría ser una de las últimas apariciones del capitán argentino en suelo porteño antes de la Copa del Mundo. El entrenador Lionel Scaloni convocó a 30 jugadores con la intención de terminar de definir la lista de 26 que defenderán el título mundial, con algunas sorpresas entre los llamados. El estadio estará colmado para despedir a los campeones del mundo antes de que emprendan la defensa del título en Estados Unidos, México y Canadá.

Inglaterra vs. Uruguay - viernes 27 de marzo

Otro duelo amistoso de gran atractivo enfrenta a dos selecciones clasificadas al Mundial. El cuadro uruguayo, dirigido por Marcelo Bielsa, tendrá una exigente prueba ante una Inglaterra que cuenta con figuras como Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka. Por su parte, los charrúas responderán con su propio arsenal de calidad, encabezado por Federico Valverde, Darwin Núñez y Maximiliano Araujo.

México vs. Portugal - sábado 28 de marzo

El partido más esperado para el anfitrión del Mundial tendrá un escenario especial: la reapertura del Estadio Azteca, que será una de las sedes principales de la Copa del Mundo 2026. Portugal llegará sin Cristiano Ronaldo ni Diogo Costa, pero con suficiente calidad para representar una prueba exigente para el Tricolor. El duelo también marcará los regresos de Guillermo Ochoa y Julián Quiñones a la convocatoria mexicana.

Colombia vs. Francia - domingo 29 de marzo

El segundo partido de Francia en esta Fecha FIFA la enfrenta a uno de los combinados más fuertes de Sudamérica, en un duelo que se disputará en Maryland, Estados Unidos. Los galos llegan con la baja de William Saliba por lesión, pero con la calidad suficiente para ofrecer un encuentro de alto nivel ante los cafeteros, quienes también buscan llegar en su mejor versión al Mundial.

Brasil vs. Croacia - martes 31 de marzo

El cierre de la semana lo protagoniza Brasil ante una Croacia que llega encabezada por Luka Modric, quien lucha por disputar su quinta Copa del Mundo. Los croatas, ubicados en el Grupo L junto a Inglaterra, Ghana y Panamá, buscarán poner a prueba su nivel ante la Verdeamarela en este segundo amistoso de preparación del combinado sudamericano.