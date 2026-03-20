Cristiano Ronaldo queda fuera de la convocatoria de Portugal para el partido en México

El técnico de Portugal, Roberto Martínez, confirmó este viernes la lista de 27 convocados para la gira por América del Norte, en la que Cristiano Ronaldo no tiene lugar. La ausencia del máximo goleador histórico de la selección portuguesa decepciona a los aficionados mexicanos que esperaban verlo en la reinauguración del Estadio Azteca.

La razón de la baja es una lesión muscular en el tendón de la corva que lo ha mantenido fuera de actividad desde el 28 de febrero, cuando tuvo que abandonar el campo durante un partido con el Al-Nassr. El propio Martínez aclaró que la lesión es leve y no compromete su participación en el Mundial 2026.

Con esta ausencia, Ronaldo rompe una racha de más de siete años sin perderse una convocatoria con Portugal. Su último partido con la selección fue en noviembre de 2025 ante Irlanda en Dublín, donde vio la tarjeta roja en la derrota lusa.

El impacto económico y el partido

La baja de Cristiano Ronaldo también tiene consecuencias económicas. Existía una cláusula pactada entre la Federación Mexicana de Fútbol y la selección portuguesa que condicionaba un bono económico a la presencia del delantero en el partido, por lo que su ausencia representará un ahorro de varios millones de pesos para la FMF.

Pese a la ausencia de CR7, Portugal llega con un plantel de primer nivel que incluye a Bruno Fernandes, Rafael Leão, João Félix, Pedro Neto y Bernardo Silva, entre otros. Martínez confirmó que el partido se disputará sin cambios en la fecha y sede previstas.

El encuentro está programado para el sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca, recinto que reabrirá sus puertas con este duelo internacional como parte de los últimos compromisos de preparación de ambas selecciones antes del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.