FIFA confirma cuatro nuevas reglas que se aplicarán en el Mundial 2026

La FIFA confirmó cuatro modificaciones al reglamento que estarán vigentes desde el primer partido del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Los cambios fueron aprobados con el objetivo de modernizar el juego y eliminar interrupciones que afectan el ritmo de los encuentros.

Las nuevas reglas llegan en el contexto de la preparación de un torneo que ya de por sí marcará historia por su formato ampliado a 48 selecciones. La FIFA trabaja en los detalles organizativos del Mundial mientras define también el marco reglamentario bajo el que se disputará la competencia más importante del fútbol mundial.

Los ajustes afectan directamente el comportamiento de los jugadores durante el partido y amplían las facultades del sistema de videoarbitraje. Según el organismo, las medidas buscan garantizar una experiencia más dinámica tanto para los aficionados en los estadios como para quienes sigan el torneo desde casa.

Las cuatro reglas del Mundial 2026

La primera modificación establece un límite estricto para las sustituciones. Los jugadores reemplazados tendrán 10 segundos para abandonar el campo desde el momento en que se indica el cambio. Si superan ese tiempo, el jugador que va a ingresar deberá esperar un minuto completo en la banda antes de poder entrar al terreno de juego.

La segunda regla aplica a los saques de banda. A partir del Mundial 2026, los laterales deberán ejecutarse en un máximo de cinco segundos. Si el equipo en posesión no pone el balón en juego dentro de ese margen, la posesión pasará automáticamente al equipo contrario, eliminando una de las tácticas más comunes para ganar tiempo.

Los protocolos de atención médica también cambian. Todo jugador que requiera asistencia dentro del campo deberá retirarse del terreno de juego una vez que se reanude el partido y esperar al menos un minuto antes de poder reincorporarse. La medida busca evitar que las interrupciones por lesiones se utilicen como recurso para detener el juego en momentos clave.

La cuarta modificación amplía el alcance del VAR. El sistema de videoarbitraje podrá intervenir en situaciones que antes no eran revisables, específicamente en decisiones de dobles amarillas y saques de esquina, siempre que exista evidencia clara de un error arbitral. La FIFA busca con esto reducir las polémicas en decisiones que históricamente han generado controversia en torneos de alto nivel.

Con estas cuatro modificaciones, el Mundial 2026 no solo será el más grande en número de participantes, sino también el torneo con mayores innovaciones reglamentarias en los últimos años. La FIFA busca que los cambios se traduzcan en partidos con mayor fluidez y menos interrupciones de cara a una Copa del Mundo que tendrá los ojos del mundo entero puestos en ella.