Finales de la NBA 2026: Spurs vs. Knicks, fechas y formato de la serie por el título

Las Finales de la NBA 2026 ya tienen protagonistas. San Antonio Spurs y New York Knicks se enfrentarán desde el 3 de junio en una serie al mejor de siete partidos que revive una rivalidad histórica y enfrenta a dos franquicias con largas esperas por un nuevo campeonato.

El duelo trae recuerdos de las Finales de 1999, cuando los Spurs derrotaron 4-1 a los Knicks. Ahora, la historia presenta un llamativo paralelismo: en aquel entonces Tim Duncan disputaba sus primeras Finales con 23 años y hoy Victor Wembanyama llega al escenario más importante de la NBA con apenas 22.

La serie también tiene un componente generacional para Nueva York. En 1999, Rick Brunson formaba parte de aquel equipo neoyorquino y ahora es su hijo, Jalen Brunson, quien lidera a los Knicks en la búsqueda de un título que la franquicia no conquista desde 1973.

Los Spurs tendrán ventaja de localía bajo el formato 2-2-1-1-1, con los dos primeros partidos en Texas antes de viajar al Madison Square Garden. Si la eliminatoria llega a un séptimo juego, la definición será en San Antonio, donde Wembanyama podría culminar el proyecto que devolvió a la franquicia a la élite de la NBA.

Las fechas de las Finales de la NBA 2026

Juego 1: Miércoles 3 de junio — New York Knicks vs. San Antonio Spurs

Miércoles 3 de junio — New York Knicks vs. San Antonio Spurs Juego 2: Viernes 5 de junio — New York Knicks vs. San Antonio Spurs

Viernes 5 de junio — New York Knicks vs. San Antonio Spurs Juego 3: Lunes 8 de junio — San Antonio Spurs vs. New York Knicks

Lunes 8 de junio — San Antonio Spurs vs. New York Knicks Juego 4: Miércoles 10 de junio — San Antonio Spurs vs. New York Knicks

Miércoles 10 de junio — San Antonio Spurs vs. New York Knicks Juego 5: Sábado 13 de junio — New York Knicks vs. San Antonio Spurs

Sábado 13 de junio — New York Knicks vs. San Antonio Spurs Juego 6: Martes 16 de junio — San Antonio Spurs vs. New York Knicks

Martes 16 de junio — San Antonio Spurs vs. New York Knicks Juego 7: Viernes 19 de junio — New York Knicks vs. San Antonio Spurs

El inicio de las Finales coincide con los últimos días previos al arranque del Mundial 2026 que comienza el 11 de junio lo que convierte la primera semana de junio en una de las más cargadas en la historia del deporte mundial con dos de los eventos más importantes del año disputándose de manera simultánea. Los aficionados al deporte tendrán una agenda apretada en las próximas semanas con el básquet y el fútbol compitiendo por la atención de millones de seguidores en todo el mundo.



