Así presentó la Selección de Uruguay la lista definitiva para el Mundial 2026 de la mano de Bielsa

Marcelo Bielsa presentó la lista de Uruguay para el Mundial 2026 con un anuncio poco convencional. La Asociación Uruguaya de Fútbol difundió un video inspirado en la identidad del país, en el que los nombres de los convocados aparecieron sobre imágenes de paisajes y rutas del interior.

La producción estuvo acompañada por la canción "Cielo de un solo color", de No Te Va Gustar, y concluyó con una breve aparición del propio Bielsa recorriendo una carretera en bicicleta. El video fue uno de los más comentados entre las selecciones clasificadas al torneo.

Más allá de la creatividad del anuncio, la convocatoria también dejó temas de debate. La ausencia de Nahitan Nández destacó entre las principales decisiones del seleccionador, mientras que Rodrigo Zalazar y Juan Manuel Sanabria aparecieron entre las novedades de la nómina mundialista.

Uruguay iniciará su participación en el Mundial 2026 el 15 de junio frente a Arabia Saudita en Miami. Posteriormente se medirá a Cabo Verde el 21 de junio en la misma ciudad y cerrará la fase de grupos el 26 de junio ante España en Guadalajara.

Mundial 2026

Porteros:

Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata)

Sergio Rochet (Internacional de Porto Alegre)

Santiago Mele (Junior de Barranquilla)

Defensas:

Ronald Araújo (Barcelona)

José María Giménez (Atlético Madrid)

Santiago Bueno (Wolverhampton)

Sebastián Cáceres (América de México)

Mathías Olivera (Napoli)

Guillermo Varela (Flamengo)

Matías Viña (River Plate)

Joaquín Piquerez (Palmeiras)

Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

Mediocampistas:

Federico Valverde (Real Madrid)

Rodrigo Bentancur (Tottenham)

Manuel Ugarte (Manchester United)

Emiliano Martínez (Palmeiras)

Rodrigo Zalazar (Sporting de Lisboa)

Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)

Nicolás de la Cruz (Flamengo)

Agustín Canobbio (Fluminense)

Maximiliano Araújo (Sporting de Lisboa)

Brian Rodríguez (América de México)

Facundo Pellistri (Panathinaikos)

Delanteros:

Darwin Núñez (Al-Hilal)

Federico Viñas (Real Oviedo)

Rodrigo Aguirre (Tigres)

La selección dirigida por Marcelo Bielsa llega al torneo con Darwin Núñez como principal referente ofensivo, acompañado por figuras de primer nivel como Federico Valverde, Manuel Ugarte y Giorgian de Arrascaeta. La Celeste aspira a ser una de las protagonistas del campeonato gracias a una de las generaciones más competitivas de los últimos años.