Toluca vuelve a la cima de Concacaf: venció a Tigres en penales y se corona campeón de Concachampions

Los Diablos Rojos dirigidos por Antonio Mohamed conquistaron este sábado su tercera Concachampions al vencer a Tigres en una dramática tanda de penales que se fue hasta la muerte súbita con marcador de 6-5 tras empatar 1-1 al final de los 120 minutos reglamentarios. El título llega 23 años después de su segunda corona continental conquistada en 2003 y convierte a Toluca en uno de los clubes más exitosos de la historia de la competencia con tres títulos junto al de 1968.

El partido fue un duelo cerrado e intenso desde el primer minuto en el Estadio Nemesio Diez. Los 90 minutos terminaron sin goles pese a las oportunidades de Paulinho y Helinho por Toluca y de Ángel Correa y César Araújo por Tigres. En la prórroga el partido se abrió con Jorge Díaz poniendo el 1-0 para Toluca al 104 pero Joaquim Henrique igualó de manera agónica al 113 con un remate en el filo del área chica tras un centro que sorprendió a la defensa escarlata forzando la definición por penales.

En la tanda de penales Toluca demostró mayor frialdad y se impuso 6-5 en una definición que se extendió hasta la muerte súbita en lo que fue el momento de mayor tensión de una noche histórica para el club mexiquense. Con este título los Diablos Rojos también aseguraron su participación en la Copa Intercontinental 2026 que se disputará en diciembre en Qatar además de la clasificación al Mundial de Clubes 2029 bajo el nuevo formato de 32 equipos.

Un título de gloria continental

El campeonato también tiene un importante impacto económico para Toluca. El campeón de la Concachampions puede embolsarse hasta 125 millones de dólares en premios en lo que representa un ingreso histórico para el club del Estado de México.



Antonio Mohamed que llegó a Toluca con el objetivo de devolver al club a la élite continental logró su meta más ambiciosa en la institución escarlata convirtiéndose en el técnico que devolvió a los Diablos Rojos al lugar que les corresponde en el fútbol de la región después de más de dos décadas de espera.