Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao: Detalles de su esperado segundo combate en Las Vegas

El próximo 19 de septiembre, dos de los mejores boxeadores de la historia volverán a subir al cuadrilátero: el invicto estadounidense Floyd Mayweather Jr. y el filipino Manny Pacquiao, quienes se verán de nuevo las caras en un segundo capítulo de la rivalidad que marcó una era en el boxeo mundial. La esperada revancha tendrá lugar en Las Vegas, Nevada.

Mayweather Jr. y Pacquiao ya se enfrentaron en el 2015, cuando protagonizaron uno de los combates más mediáticos y millonarios de todos los tiempos. En aquella ocasión, el estadounidense se impuso por decisión unánime, en un duelo que acaparó la atención mundial y rompió récords comerciales en el deporte.

Ahora, 11 años después, ambos regresan para reavivar una de las rivalidades más importantes del pugilismo moderno. Mayweather Jr., quien está por cumplir 48 años, volverá al ring nueve años después de su último combate profesional, en el 2017, frente al irlandés Conor McGregor, con el que selló su récord perfecto de 50-0.

Pacquiao, de 47 años, también se enfundó de nuevo los guantes en julio de 2025, en una noche en la que dejó una gran impresión con un empate frente al monarca del peso welter del CMB, Mario Barrios.

Netflix confirmó que la revancha será transmitida a escala global y que será el primer combate de boxeo en la historia del recinto Sphere, la innovadora arena ubicada en Las Vegas.

¿Dónde se podrá ver la pelea?

La revancha entre ambos pugilistas está pactada para el sábado 19 de septiembre, en Las Vegas, y será transmitida exclusivamente por Netflix, que continúa expandiendo su presencia en los deportes en vivo.

