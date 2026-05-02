Gran Premio de Miami 2026: fecha, hora y dónde ver la carrera de Fórmula 1

El Gran Premio de Miami 2026 de Fórmula 1 tiene en el Autodrome de Miami su escenario, un circuito semipermanente de 5.41 kilómetros con 19 curvas ubicado en los alrededores del Hard Rock Stadium que se ha convertido en una de las sedes más espectaculares del calendario de la máxima categoría del automovilismo mundial.

La carrera principal del GP de Miami 2026 se disputará este domingo 3 de mayo y será uno de los grandes eventos deportivos del fin de semana a nivel mundial, con McLaren y Mercedes protagonizando una batalla que podría definir el rumbo del campeonato de pilotos en lo que va de la temporada 2026 de Fórmula 1.

Lando Norris llega a la carrera principal como el gran protagonista del fin de semana tras ganar la carrera sprint del sábado por delante de Kimi Antonelli, líder del campeonato con Mercedes. El actual campeón del mundo con McLaren demostró el resurgir de su equipo tras los ajustes reglamentarios de la FIA en esta temporada, y buscará este domingo ampliar su cosecha de puntos para acercarse al italiano en la lucha por el título.

Por el lado latinoamericano, Franco Colapinto con Alpine buscará repetir la buena actuación del sprint donde clasificó octavo, mientras que Sergio Pérez deberá remontar desde la parte trasera de la parrilla con su Cadillac.

Los datos de la carrera

Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026

Domingo 3 de mayo de 2026 Horario: 14.00 horas de Guatemala

Circuito: Autodrome de Miami, Florida, Estados Unidos

Autodrome de Miami, Florida, Estados Unidos Dónde ver: Disney Plus Plan Premium y ESPN

Disney Plus Plan Premium y ESPN Líder del campeonato: Kimi Antonelli (Mercedes)

Kimi Antonelli (Mercedes) Ganador del sprint: Lando Norris (McLaren)

La carrera principal del GP de Miami 2026 definirá puntos importantes en el campeonato de constructores y pilotos, con McLaren buscando reducir la distancia con Mercedes en ambas clasificaciones. Una fecha que el mundo del automovilismo tiene marcada en el calendario como uno de los grandes espectáculos de la temporada 2026 de Fórmula 1.