Histórico: a los 91 años, Macaya Márquez confirma que cubrirá su Mundial 18 consecutivo

A los 91 años, Enrique "Macaya" Márquez se prepara para escribir otro capítulo en la historia del periodismo deportivo mundial. El comentarista y analista argentino confirmó su presencia en la Copa del Mundo 2026, lo que significará su décimo octavo Mundial consecutivo, una marca sin precedentes a nivel global que lo consolida como el periodista con mayor cantidad de coberturas mundialistas en la historia.

Su presencia fue anticipada en una campaña publicitaria donde el propio Macaya aparece viajando rumbo a la cita mundialista, reforzando una idea que atraviesa generaciones: si hay Mundial, tiene que estar Macaya.

Su vínculo con la Copa del Mundo comenzó en Suecia 1958 y desde entonces no faltó a ninguna edición. A lo largo de más de seis décadas fue testigo privilegiado de los momentos más importantes de la historia del fútbol, incluyendo las tres consagraciones de la Selección argentina en los Mundiales de 1978, 1986 y 2022. En Qatar 2022 ya había alcanzado su décimo séptimo Mundial consecutivo, una marca que la FIFA y la Asociación Internacional de Prensa Deportiva reconocieron oficialmente como un récord mundial en el periodismo deportivo.

La vigencia de Macaya a los 91 años se explica por una carrera que excede con creces las Copas del Mundo. Atravesó todas las etapas del periodismo deportivo, desde las transmisiones radiales con escasa tecnología hasta las actuales coberturas multiplataforma, siempre con el mismo sello como analista táctico y comentarista.

Si hay Mundial, está Macaya

Tras confirmarse su presencia en la Copa del Mundo 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio, Macaya ampliará su propio récord hasta los 18 Mundiales consecutivos, una cifra que cualquier periodista que quisiera igualar tendría que cubrir su primera Copa del Mundo este año y mantener esa racha hasta 2058, cuando se cumpliría el mismo lapso de tiempo.

Su capacidad de adaptación a los distintos formatos del periodismo deportivo a lo largo de casi siete décadas es quizás el elemento más llamativo de su trayectoria. Macaya comenzó cubriendo Mundiales en una época donde la tecnología era mínima y las transmisiones llegaban con horas de retraso, y hoy se prepara para cubrir el torneo más grande de la historia del fútbol con 48 selecciones en tres países.

Una historia de pasión, constancia y amor por el fútbol que tiene un nuevo capítulo por escribir en el verano de 2026, donde el periodista argentino buscará ampliar un récord que parece difícil de igualar y que lo consolida como una de las figuras más emblemáticas del periodismo deportivo internacional.