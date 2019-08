Hamilton gana el GP de Hungría gracias a una jugada de estrategia

El holandés Max Verstappen (Red Bull), que salió desde la pole position, fue segundo por delante de Sebastian Vettel (Ferrari), que completó el podio.

El triunfo del piloto inglés se debió a un acierto estratégico: Hamilton paró dos veces para cambiar neumáticos, por una sola ocasión de Verstappen, que se quedó con unas gomas muy dañadas al final de carrera y vio como el piloto de Mercedes le adelantaba en la vuelta 67 de 70.

“Siento haber dudado de vuestra estrategia”, reaccionó por radio Hamilton nada más pasar la bandera de cuadros y lograr la octava victoria de la temporada. “Fue una gran decisión. Os agradezco haberla tomado”.

But he definitely made the most of it! 🍾 #F1 🇭🇺 #HungarianGP pic.twitter.com/jerbC1MAgC

Lewis Hamilton didn't expect this moment with the @Champagnecarbon to come today…

En el Mundial de pilotos, Hamilton se afianza en el liderato, pasando de una ventaja de 41 puntos a 62 sobre el segundo clasificado, su compañero en Mercedes Valtteri Bottas.

Con este triunfo, Hamilton también se saca la espina de lo ocurrido hace una semana en el Gran Premio de Alemania, donde corrió enfermo y cometió varios errores que le relegaron al noveno puesto en la carrera de ‘casa’ para Mercedes.

but with 3 to go – this is when @LewisHamilton got there, as Verstappen's tyres gave up the grip #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/RmcSqtxZ0q

La alegría no fue completa para la marca alemana, ya que su segundo piloto, el finlandés Bottas, dañó su alerón delantero en la salida, lo que le obligó a pasar por boxes y partir del último puesto.

Remontó hasta el octavo, insuficiente para la ambición de Mercedes, sobre todo porque se suma también a la decepción en Alemania hace una semana, donde tuvo que abandonar tras un accidente.

It took everything he and the team could do

but it was @LewisHamilton across the line first for @MercedesAMGF1 in Hungary #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/mQfdUpdvX6

