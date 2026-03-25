Isis Sio sale del coma tras caer noqueada: reporte médico genera alivio

La noche del 21 de marzo en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, California, fue histórica para Guatemala por el título de Lester Martínez, pero también dejó un momento de angustia la velada. Isis Sio, peleadora de 19 años originaria de Dakota del Norte, fue noqueada en poco más de un minuto del primer asalto por Jocelyn Camarillo y no volvió a levantarse de la lona.

Testigos presentes en el recinto reportaron que Sio tuvo convulsiones tras recibir cinco golpes consecutivos que la arrinconaron contra las cuerdas antes de caer. La joven fue trasladada de inmediato a un hospital cercano, donde quedó en estado crítico e ingresó a la unidad de cuidados intensivos con respirador artificial.

Días después, la promotora ProBoxTV compartió noticias. "Isis ya no se encuentra en coma inducido, le han retirado el respirador y ahora respira por sí misma", indicó el comunicado, aclarando que el equipo médico continúa monitoreando de cerca su evolución.

Las reacciones tras lo ocurrido

El caso generó polémica también por los antecedentes de Sio. El pasado 30 de enero, apenas mes y medio antes, la peleadora ya había sido noqueada en un evento en Long Beach, lo que desató críticas hacia su equipo y promotores por haberla enviado de regreso al ring en tan poco tiempo.

El equipo y familia de Sio respondió públicamente defendiendo la decisión. "Su decisión de competir no se tomó a la ligera, sino que fue objeto de una reflexión y un análisis minuciosos", señalaron, explicando además que el nocaut de enero fue producto de un golpe al cuerpo y no a la cabeza, por lo que médicamente fue tratado de forma diferente.

Isis Sio tiene 19 años. El pasado sábado fue noqueada en un solo round por Jocelyn Caramillo (5-0). Hacía menos de dos meses había sido noqueada, también en un asalto, por Perla Bazaldua (3-0-1). Sí, habían pasado solo 50 días entre una derrota y otra. Hoy está en coma inducido.… pic.twitter.com/mLdNAGy3SL — Luciano Jurnet (@tuchojurnet13) March 23, 2026

Por su parte, Camarillo, de 21 años, también se pronunció tras recibir críticas en redes sociales por haber festejado su victoria sin saber la gravedad de lo que ocurría con su rival. "Fue mi primera victoria por nocaut y en el momento estaba llena de emociones. Pero nunca fue para faltarle al respeto", explicó la peleadora, quien además aclaró que desde que se enteró de la situación, su actitud cambió por completo.

El estado actual de Isis Sio

Actualmente, Sio permanece en la unidad de cuidados intensivos bajo la supervisión de tres equipos médicos especializados, aunque la retirada del respirador representa un avance significativo en su recuperación. Su equipo se mantiene esperanzado y ha pedido respeto y privacidad durante el proceso.

Lo ocurrido con Isis Sio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los protocolos de seguridad en el boxeo femenino y los tiempos de recuperación entre combates, un tema que el mundo del pugilismo deberá seguir atendiendo con mayor rigor para proteger la integridad de sus atletas.