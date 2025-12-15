John Cena se despide: una carrera que marcó generaciones y deja un legado histórico en la lucha libre

Este sábado, la lucha libre profesional vivió un momento histórico: John Cena, uno de los íconos más grandes en la historia de la WWE, colgó las botas a los 48 años, poniendo fin a una carrera legendaria que lo consagra como el luchador más condecorado de todos los tiempos.

Nacido en Massachusetts, Cena debutó en 2002 frente a Kurt Angle, marcando el inicio de una trayectoria que redefinió el deporte espectáculo. Apenas dos años después, en 2004, participó en su primer WrestleMania, y en la edición 21 conquistó su primer campeonato mundial, iniciando una era dorada que lo llevó a protagonizar rivalidades épicas con figuras como The Rock, The Undertaker, Triple H y Shawn Michaels.

A lo largo de su carrera, Cena acumuló 17 campeonatos mundiales, rompiendo el histórico empate con Ric Flair durante su gira de despedida en 2025, cuando venció a Cody Rhodes en WrestleMania 41. Este logro lo consolidó como el luchador más laureado en la historia de la WWE.

Su primera gran derrota en el escenario máximo llegó en WrestleMania 24, en una triple amenaza frente a Randy Orton y Triple H, demostrando que incluso las leyendas enfrentan caídas en su camino.

La despedida definitiva ocurrió este sábado, cuando Cena levantó su brazo por última vez tras caer por rendición ante Gunther, cerrando con honor una carrera que abarcó más de dos décadas y dejó una huella imborrable en la industria.

La entrada completa y final de la carrera de los GOAT... 🫡🫡🫡



Por última vez... AQUÍ VIENE JOHN CENA 🔥🔥🔥#SNME

pic.twitter.com/0KGTmd4rSx — Planeta Wrestling (@Planeta_Wrest) December 14, 2025

Con su retiro, la WWE pierde a uno de sus emblemas más grandes, un hombre que no solo acumuló títulos, sino que inspiró generaciones con su lema: “Never give up” "No rendirse nunca" John Cena se va, pero su legado será eterno.