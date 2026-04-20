John Korir rompe récord y conquista por segundo año consecutivo el Maratón de Boston 2026

El keniano John Korir volvió a hacer historia este lunes en la edición 130 del Maratón de Boston al coronarse campeón por segundo año consecutivo con un tiempo de 2 horas, 1 minuto y 52 segundos, rompiendo el récord del circuito que había establecido Geoffrey Mutai hace más de una década.

El podio masculino quedó completado por sus compatriotas Alphonce Simbu y Benson Kipruto, quienes también registraron tiempos por debajo del antiguo récord de la prueba en una edición que se confirmó como una de las más rápidas en la historia del evento. En la categoría femenina, la keniana Sharon Lokedi también revalidó su título del año anterior para completar una jornada histórica para el atletismo keniano en Boston.

La actuación de Korir se coloca entre las más rápidas en la historia del trazado bostoniano, una de las pruebas más exigentes del calendario internacional por las particularidades de su recorrido.

La carrera se decidió después del kilómetro 32, cuando Korir ejecutó su ataque y dejó atrás al etíope Milkesa Mengesha para tomar una ventaja que ya no cedió hasta cruzar la meta. El keniano gestionó la prueba con inteligencia durante los primeros tramos antes de lanzarse en los kilómetros finales con un ritmo demoledor que no pudo ser igualado por ninguno de sus rivales en una jornada donde el dominio africano fue absoluto.

El tiempo de Korir de 2:01:52 se convierte además en la mejor marca mundial del año en maratón, lo que refuerza su posición como uno de los mejores fondistas del planeta en este momento. Su victoria en Boston confirma un ciclo de dominio que lo coloca en el centro del atletismo mundial y fortalece su legado en una de las pruebas más icónicas del calendario internacional.

El podio masculino quedó completado por sus compatriotas Alphonce Simbu y Benson Kipruto, quienes también registraron tiempos por debajo del antiguo récord de la prueba, confirmando el dominio absoluto del atletismo keniano en la distancia del maratón y el altísimo nivel competitivo que mostró la edición 130 del evento.

La edición 130 del Maratón de Boston quedará en los registros históricos no solo por el récord del circuito sino también por el nivel general de la prueba en el trazado que une la localidad de Hopkinton con Copley Square, reflejando el extraordinario momento que vive el fondo internacional en la actualidad.