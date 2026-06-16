“Juntos”: la publicación de Lionel Messi a horas del debut de Argentina en el Mundial 2026

Este 16 de junio será el debut de una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026: Argentina. De la mano de Lionel Messi, las expectativas sobre el desempeño de la Albiceleste crecen a pocas horas del inicio de su partido.

El encuentro de Argentina será contra Argelia, y se espera que el equipo dirigido por Lionel Scaloni obtenga los tres puntos en el grupo J, donde también están Austria y Jordania.

Ante la expectativa por el debut de Argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje previo a su participación en el partido, lo que ha generado aún más emoción entre sus aficionados.

Mediante una historia en Instagram, Messi compartió dos imágenes de la concentración de Argentina en Kansas.

Una de las que llamó la atención fue una fotografía en la que todos los jugadores están reunidos en un círculo. El capitán argentino publicó la frase "Juntos", además de un emoji de la bandera de su selección.

Otra de las imágenes muestra a Messi bajando unas escaleras con su clásico mate y un termo de agua. El astro argentino acompañó esa fotografía con un emoji de una pelota de futbol y la bandera de Argentina.

La historia de Messi.



JUNTOS ❤️ pic.twitter.com/NYQsni7JoX — Messismo (@Messismo10) June 16, 2026

Con estas fotografías, Messi ha preparado el terreno para que Argentina salga en busca de la victoria en su primer partido del Mundial 2026.

A pesar de algunas preocupaciones que generó debido a una molestia muscular que lo afectó durante su participación con el Inter Miami, Messi ya se encuentra plenamente recuperado para disputar su sexta copa del mundo.

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