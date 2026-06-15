“¡Serás un gran Spiderman!”: el mensaje de Tom Holland a Julián Álvarez previo al debut de Argentina en el Mundial 2026

Las expectativas sobre la selección de Argentina, previo a su debut en el Mundial 2026, crecen cada día más.

El conjunto liderado por Lionel Scaloni ya está listo para que el próximo 16 de junio se mida con la selección de Argelia y así empiece a definir las posiciones de los equipos que conforman el grupo J.

Entre las expectativas ha surgido una peculiar situación relacionada con uno de los jugadores más relevantes de la albiceleste: Julián Álvarez.

También conocido como "La Araña", Álvarez es uno de los pilares de Argentina en la línea ofensiva, junto con otros jugadores destacados, como Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Además, llama la atención la peculiar celebración de Álvarez al anotar un gol, pues hace señas con las manos en referencia al popular superhéroe Spider-Man.

EL MENSAJE DE SPIDER-MAN A JULIÁN ÁLVAREZ 🕷️🇦🇷



El delantero recibió una palabras especiales de Tom Holland antes del debut de Argentina en el Mundial: “¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día"https://t.co/69wGYfhUA3 pic.twitter.com/Vyzm80B1Pc — infobae (@infobae) June 15, 2026

Por ello, la sorpresa llegó a los aficionados de Argentina y de Álvarez al enterarse de que el actor británico Tom Holland, quien actualmente interpreta al Hombre Araña en la pantalla grande, envió un mensaje de apoyo al delantero argentino.

Según Infobae, fue durante un evento promocional de la nueva película de Spider-Man, llamada "Brand New Day", donde el actor elogió las habilidades de "La Araña" y afirmó que tiene muchas ganas de conocerlo.

🚨 Tom Holland to Julián Álvarez: "You would make a great Spider-Man! I'd love to meet you one day, I'm a big fan and I hope you will have a great World Cup."



🎥 @DAZN_ES pic.twitter.com/e2ZV3zCP9V — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 15, 2026

"¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan", dijo Holland durante una entrevista con el medio DAZN.

El actor también le deseó al jugador argentino una "gran Copa del Mundo".

JULIÁN LE VA A GUARDAR UNA CAMISETA SUYA A TOM HOLLAND🥹 se juntaron los universos spiderman pic.twitter.com/12Xcf4GBQ9 — kiki (@ejf249) June 15, 2026

Luego de conocerse la noticia, Julián Álvarez publicó el extracto de la entrevista en sus redes sociales, junto con un mensaje: "Reservamos un número 9 para vos".

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