Lando Norris conquista su primer título de campeón de la Fórmula 1
Tras una temporada intensa, el piloto británico logró el título mundial al posicionarse en el podio del Gran Premio de Abu Dhabi, superando por apenas dos puntos a Max Verstappen.
El piloto británico, Lando Norris se corona campeón de la F1 por primera vez en una temporada cerrada. (Foto Prensa Libre: Getty Images).
La Fórmula 1 tiene un nuevo monarca. Lando Norris conquistó el campeonato mundial 2025 al terminar en tercer lugar en el Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera de la temporada. El piloto británico venció por solamente dos puntos a Max Verstappen, quien ganó la carrera pero no pudo retener la corona.
Norris cruzó la meta con los ojos llenos de lágrimas, convirtiendo a McLaren en campeón de pilotos por primera vez desde 2008, cuando Lewis Hamilton lo logró.
El británico es el undécimo piloto de su país en ser campeón de F1 y el noveno inglés. También se convierte en el campeón número 35 en las 76 temporadas de historia de la categoría, logrando el título a los 26 años y 24 días de edad.
Una carrera sin sobresaltos
A Norris le bastó con gestionar tranquilamente su entrada al podio para asegurar los puntos necesarios, sin importar lo que hicieran Verstappen y su compañero Oscar Piastri, quien finalizó segundo en la carrera.
El campeonato cerró con Norris acumulando 423 puntos, seguido por Verstappen con 421 y Piastri con 410. La diferencia mínima de dos unidades sobre el neerlandés refleja lo reñida que estuvo la pelea por el título durante toda la temporada 2025.
La carrera en Abu Dhabi no tuvo "safety cars" ni incidentes mayores, desarrollándose de manera lineal y casi sin emociones. Precisamente ese tipo de carrera era lo que necesitaba Norris para no tener sorpresas y asegurar su primer campeonato mundial.
Las lágrimas del campeón
Luego de cruzar la meta y lograr su primera corona, el piloto de McLaren rompió en lágrimas mientras recordaba todo lo vivido con el equipo de Woking para alcanzar este momento histórico. Norris devuelve a Gran Bretaña un campeón de F1 después de cuatro años de dominio absoluto de Max Verstappen.
"No pensé que lloraría, pero lo hice. Es un largo camino; es un largo camino. Antes que nada, quiero darles las gracias a los chicos, a todos en McLaren, a mis padres", declaró emocionado tras la carrera.
El británico ha demostrado paciencia y constancia durante varios años en McLaren, esperando el momento adecuado para pelear por el campeonato. En 2025, ese momento finalmente llegó y Lando Norris supo aprovecharlo para escribir su nombre en la historia de la Fórmula 1.