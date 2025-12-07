Fútbol Internacional
Real Madrid vs Celta: Hora y dónde ver el partido de los merengues por la jornada 15 de LaLiga
Los blancos de Xabi Alonso recibirán al conjunto gallego este sábado 7 de diciembre en el Santiago Bernabéu a las 2:00 p.m. hora de Guatemala, buscando acercarse al liderato de LaLiga.
El Real Madrid recibirá al Celta de Vigo en la jornada 15 de LaLiga con el objetivo de mantenerse en las primeras posiciones de la tabla. (Foto: GETTY IMAGES).
Real Madrid enfrentará al Celta de Vigo en la jornada 15 de LaLiga este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu.
Los merengues vienen de vencer 3-0 al Athletic Club con triplete de Kylian Mbappé, aunque no pudieron recuperar el liderato que mantiene el Barcelona.
El Celta de Vigo llega golpeado tras caer 1-0 ante el RCD Espanyol. El conjunto gallego atraviesa un momento de irregularidad y se ubica en la duodécima posición con tres victorias, siete empates y cuatro derrotas en lo que va del torneo.
Real Madrid sin Alexander-Arnold
A pesar del triunfo ante Athletic Club, Real Madrid no pudo alcanzar al Barcelona en el liderato de LaLiga. Los blancos afrontan este partido con la baja sensible de Trent Alexander-Arnold, quien no estará disponible para el encuentro.
El equipo dirigido por Xabi Alonso buscará los tres puntos ante un rival irregular para mantener la presión sobre el líder y no perder terreno en la pelea por el título. Kylian Mbappé llega en gran momento tras su triplete y será la principal amenaza ofensiva merengue.
El Celta intentará sorprender en el Bernabéu y salir de su irregularidad con un resultado positivo ante uno de los grandes de España.
Hora y dónde ver Real Madrid vs Celta de Vigo
El encuentro entre Real Madrid y Celta de Vigo se disputará este sábado 7 de diciembre a las 2:00 p.m. hora de Guatemala en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.
El partido se podrá ver por las siguientes plataformas:
- Streaming: Vix Premium y Disney+
- Cable: Sky Sports
- Cobertura en vivo: Minuto a minuto en Prensa Libre a través de DataFactory