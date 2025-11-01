Los Angeles Dodgers repiten como campeones de la MLB y vencen 5-4 en el último duelo de la Serie Mundial

Los Angeles Dodgers conquistaron nuevamente la Serie Mundial al imponerse 5-4 ante los Toronto Blue Jays en un dramático séptimo juego que se definió en 11 entradas. Con esta victoria, el conjunto angelino se consagra bicampeón de las Grandes Ligas, revalidando el título obtenido la temporada anterior.

El encuentro disputado en el Rogers Centre de Toronto mantuvo la tensión hasta el último instante. Los Blue Jays tomaron la ventaja desde temprano y lograron mantenerla hasta el cierre de la novena entrada, cuando se encontraban a solo dos outs de forzar un nuevo campeonato a su favor. Sin embargo, los Dodgers no se rindieron y lograron igualar el marcador 4-4 con una remontada llena de dramatismo.

El empate llevó el juego a episodios extra, donde la definición se dio en la undécima entrada. Los Dodgers aprovecharon una jugada clave para romper la paridad con un jonrón solitario de William Smithy para colocar el 5-4 definitivo, sellando así una remontada que quedará registrada como una de las más emocionantes en la historia reciente de las Series Mundiales.

El cuerpo de lanzadores de los Dodgers fue determinante, manteniendo el control en los momentos críticos y evitando que los Blue Jays volvieran a anotar tras la novena entrada. La ofensiva respondió en los momentos clave, con batazos oportunos que marcaron la diferencia en el desenlace del juego.

Por parte de Toronto, la derrota significó el cierre de una gran temporada en la que llegaron a disputar su primera Serie Mundial en más de tres décadas. A pesar de haber estado a punto de conseguir la hazaña, no pudieron sostener la ventaja ante un rival que demostró mayor experiencia en instancias decisivas.

Con este resultado, los Dodgers sellan la serie con marcador global de 4-3 y logran su segundo título consecutivo, consolidándose como la franquicia más dominante de los últimos años en el béisbol de las Grandes Ligas. Su consistencia, profundidad en el roster y capacidad para responder bajo presión fueron factores determinantes.

El bicampeonato también reafirma el liderazgo de figuras como Shohei Ohtani y Yamamoto, quienes tuvieron un papel fundamental durante la temporada y la postemporada. El equipo dirigido por Dave Roberts vuelve a demostrar que su proyecto deportivo se mantiene en la élite del béisbol estadounidense.

La temporada 2025 de la MLB concluye así con los Dodgers en la cima, repitiendo como campeones y dejando una Serie Mundial para el recuerdo, definida en extra innings y con un cierre digno de la historia de los grandes campeonatos.