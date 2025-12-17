Los Knicks de New York se coronan en la NBA Cup al vencer a San Antonio Spurs

Los New York Knicks se proclamaron campeones de la NBA Cup al derrotar por 124-113 a los San Antonio Spurs, gracias a un excelente último cuarto en la final disputada en Las Vegas.

Los Spurs dominaban 81-92 con dos minutos por jugar del tercer cuarto, en un partido que parecía bajo su control. A partir de ahí, los Knicks firmaron un contundente parcial de 43-21 y, con mucho oficio, conquistaron el trofeo.

Con este triunfo, los Knicks se adjudicaron la tercera edición de la NBA Cup, que antes ganaron los Milwaukee Bucks (2024) y Los Angeles Lakers (2023).

Para Nueva York, una de las franquicias históricas de la NBA, este es su primer trofeo desde el campeonato de liga conseguido en 1973. Es, además, el primer título en las vitrinas del Madison Square Garden, en Manhattan, en más de cinco décadas. Además de la gloria deportiva, cada jugador de los Knicks recibirá un premio de 530 mil dólares, mientras que los de los Spurs deberán conformarse con 212 mil por cabeza.

Jalen Brunson, el MVP

Jalen Brunson fue elegido Jugador Más Valioso del torneo. En la final, muy vigilado por los defensores de los Spurs, sumó 25 puntos y 8 asistencias, tras haber firmado 40 en las semifinales frente a Orlando Magic y 35 en los cuartos de final ante Toronto Raptors.

"OG Anunoby, Tyler Kolek, Jordan Clarkson y Mitchell Robinson se dejaron la piel esta noche. Sin ellos, no hubiésemos ganado esta mierda, no hubiésemos ganado esto. Lo dejaron todo en la cancha", dijo Brunson tras recibir el premio. OG Anunoby fue el máximo anotador de Nueva York con 28 puntos y 9 rebotes.

Especialmente decisivo en el tramo final del tercer y último cuarto fue Mitchell Robinson, quien volvió a la cancha tras recibir atención médica, en sustitución de Karl-Anthony Towns. Robinson capturó 15 rebotes —10 de ellos ofensivos— y le dio a los Knicks valiosas segundas y terceras oportunidades.

El equipo de Nueva York dominó el rebote 67-56, con un margen de 34-18 en la segunda mitad.

Towns firmó un doble-doble con 16 puntos y 11 rebotes. Jordan Clarkson y Tyler Kolek, ambos desde el banquillo, contribuyeron con 15 y 14 puntos, respectivamente.

The Knicks are the 2025 @emirates NBA Cup Champions! 🏆 pic.twitter.com/QMLNWglGZe — NBA (@NBA) December 17, 2025

San Antonio, cerca de la hazaña

Los Spurs vieron cómo el trofeo y parte del cheque se les escurrían de las manos cuando ya habían hecho lo más difícil: eliminar a los Lakers en cuartos de final y a los poderosos Oklahoma City Thunder en semifinales.

Victor Wembanyama volvió a iniciar el partido desde el banquillo, como ante los Thunder, en una estrategia del técnico Mitch Johnson para reservarlo para los minutos clave. Sin embargo, su impacto fue menor ante los Knicks. El francés aportó 18 puntos y 6 rebotes, pero mostró falta de ritmo competitivo y cierta imprecisión en el tiro.

En el tercer cuarto tuvo un momento brillante, anotando 10 puntos consecutivos que hicieron pensar que podía llevarse el MVP, antes de que los Spurs se desmoronaran.

San Antonio lideró el marcador desde el final del primer cuarto hasta el inicio del último, llegando a tener una ventaja máxima de 11 puntos (81-92), antes de ceder ante un equipo experto en cerrar partidos.

El novato Dylan Harper fue el máximo anotador de los Spurs con 21 puntos y 7 rebotes. Stephon Castle logró un doble-doble con 15 puntos, 12 asistencias y 7 rebotes, mientras que De'Aaron Fox sumó 16 puntos y 9 asistencias.

Keldon Johnson, quien se había convertido en el rostro de la ilusión de los Spurs por su deseo de usar el premio para comprarse una llama para su granja, apenas sumó 3 puntos.