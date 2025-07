Manny Pacquiao vs Mario Barrios Barrios: ¿quién fue el ganador de la pelea?

El legendario Manny Pacquiao no pudo concretar su regreso soñado al boxeo profesional. A los 46 años, el excampeón filipino regresó al cuadrilátero tras cuatro años de inactividad, pero su intento por conquistar nuevamente un cinturón mundial terminó en un empate mayoritario ante el estadounidense Mario Barrios, quien retuvo así el título welter del Consejo Mundial de Boxeo,

El combate, celebrado en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas ante más de 13,000 espectadores, ofreció momentos de emoción, pero también dejó sensaciones encontradas entre los seguidores del filipino, quienes esperaban una última noche gloriosa de su ídolo. Dos de los jueces marcaron 114-114, mientras que el tercero vio vencedor a Barrios con una tarjeta de 115-113.

Pacquiao, quien fue inducido recientemente al Salón de la Fama del Boxeo Internacional, mostró destellos de su estilo característico en los primeros asaltos. Con su velocidad de piernas y combinaciones rápidas, complicó a Barrios desde el inicio, obligando al campeón a retroceder y buscar una estrategia más conservadora.

Sin embargo, la condición física del filipino comenzó a ceder en la segunda mitad del combate. Barrios, 16 años más joven, fue encontrando espacios y marcando golpes más claros conforme avanzaban los rounds, lo que terminó por equilibrar la balanza en las tarjetas de los jueces.

El empate dejó a Pacquiao con un récord profesional de 62 victorias, 8 derrotas y 3 empates, mientras que Barrios (29-2-1) logró retener su cinturón en su primera defensa como campeón welter del CMB.

