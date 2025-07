Lionel Messi rompe récord y supera a Cristiano Ronaldo

Este sábado, Lionel Messi alcanzó un nuevo hito al convertirse en el jugador con más goles anotados sin incluir penales, superando a Cristiano Ronaldo en una estadística que resalta la efectividad y naturalidad de sus definiciones.

Messi llegó a 764 goles sin penalti tras marcar un doblete en la victoria 5-1 del Inter Miami sobre el New York Red Bulls, en partido correspondiente a la temporada regular de la Major League Soccer (MLS). Con esta cifra, el rosarino supera por un tanto los 763 goles sin penal que registra Cristiano Ronaldo, quien ostentaba la marca hasta la fecha.

La estadística cobra aún más relevancia considerando que Messi logró este récord disputando 167 partidos menos que el delantero portugués. La diferencia evidencia no solo la constancia, sino también la eficiencia del argentino a lo largo de su carrera profesional.

En el triunfo ante New York RB, Messi fue nuevamente determinante. Primero asistió a Jordi Alba en el empate parcial, y luego fue clave en la jugada del segundo tanto, que también inició con un pase suyo. Más tarde, anotó dos goles: el primero, tras una asistencia de Sergio Busquets, eludiendo al portero; y el segundo, definiendo con precisión tras controlar un centro de Luis Suárez.

Con estos dos goles, Messi suma seis dobletes en sus últimos siete encuentros de MLS, y alcanza los 18 tantos y siete asistencias en 18 partidos disputados esta temporada, cifras que lo mantienen en la cima de la tabla de goleo junto a Sam Surridge, del Nashville SC.

Desde su llegada al Inter Miami en el verano de 2023, Messi ha disputado 68 partidos con el club, en los que ha contribuido con 58 goles y 26 asistencias. Su impacto en la franquicia ha sido inmediato y constante, posicionando al equipo como uno de los protagonistas del torneo estadounidense.

El nuevo récord reaviva el debate sobre la rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo, dos de los máximos exponentes del fútbol en el siglo XXI. Aunque ambos mantienen registros impresionantes, la marca sin penales resalta una faceta más específica del estilo de juego de Messi.

Con la temporada en marcha y el nivel del argentino en alza, todo indica que seguirán cayendo marcas en su carrera. El próximo reto será guiar al Inter Miami hacia los playoffs y mantenerse en la pelea por la Bota de Oro de la MLS.

