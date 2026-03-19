Más que un título: cómo la victoria en el Clásico une a millones de venezolanos

El último out llegó a 99.7 mph: una recta del cerrador venezolano Daniel Palencia que pasó zumbando junto al bate de Román Anthony y golpeó el guante del receptor Salvador Pérez. Por un instante, el equipo venezolano pareció debatirse entre la incredulidad y la liberación; de repente, los jugadores estallaron de júbilo. El banquillo se vació, los guantes y las gorras volaron por los aires y una celebración gestada durante décadas se extendió por todo el campo.

Venezuela, un país con una superficie inferior a una décima parte de la de Estados Unidos, derrotó a un equipo de estrellas estadounidenses por 3-2 para ganar el Clásico Mundial de Béisbol el martes por la noche en Miami, coronando así un torneo que cautivó a la apasionada nación sudamericana del béisbol. Incluso antes de descorchar las botellas de champán en el vestuario, los jugadores sabían lo que aquello significaba para su país.

Para Venezuela, esto nunca fue solo un juego

Era el pasatiempo nacional: el nexo de unión de un país que, durante años, se ha sentido de todo menos unido.

“Mi país necesita un campeonato”, dijo Ronald Acuña Jr., el jardinero estrella venezolano de 28 años, quien cayó de rodillas tras el último out.

Los jugadores venezolanos, hombro con hombro, se colocaron en el centro del campo, con las medallas de oro colgando de sus cuellos, y cantaron el himno nacional, “Gloria al Bravo Pueblo”, entre lágrimas. Los mismos versos resonaban a miles de kilómetros, en Caracas, la capital, donde la fiesta apenas comenzaba: los asistentes estallaron en cánticos y canciones, llenando las calles mientras las motocicletas rugían y las bocinas sonaban.

“Este es un país que ha atravesado momentos muy difíciles, no solo políticamente sino también económicamente, y muy pocos acontecimientos pueden unir a un país tan dividido”, afirmó Francisco J. Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Instituto Baker de la Universidad Rice. “Este es uno de ellos”.

Personas sostienen una bandera como parte de las celebraciones del título obtenido por Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, en Caracas (Venezuela). (Foto Prensa Libre: EFE).

El partido final fue, en apariencia, un emocionante encuentro de béisbol de nueve entradas que mantuvo al público en vilo. Bryce Harper empató el partido para Estados Unidos con un jonrón de dos carreras en la octava entrada, pero Eugenio Suárez volvió a poner a Venezuela arriba con un doble en la novena, antes de que el lanzador Palencia cerrara el encuentro.

Pero el contexto geopolítico del partido añadió un toque dramático. En enero, las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación militar y lo trasladaron a Estados Unidos para enfrentar cargos, una decisión sorprendente que transformó el panorama político del país. Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder y desde entonces ha liderado una transición frágil, influenciada por Estados Unidos.

El presidente Donald Trump parecía estar al tanto de todo el drama en el campo y comentó en redes sociales tras una victoria anterior: "¿ESTADO, NÚMERO 51, ALGUIEN?". Después de la victoria del campeonato del martes contra el equipo estadounidense, el presidente volvió a publicar: "¡¡¡ESTADO!!!".

Personas celebran la victoria de Venezuela ante Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en Caracas (Venezuela).(Foto Prensa Libre: EFE).

Pero para otros, la victoria tenía un significado que no tenía nada que ver con ningún oponente en particular.

“Creo que se trata más bien de unificar lo que los venezolanos llaman la familia venezolana”, dijo Michael McCarthy, fundador de Caracas Wire, una consultora con sede en Washington.

Al mismo tiempo, afirmó, el contexto político sigue siendo delicado.

“No creo que eso sea lo que los venezolanos tienen en mente al restablecer relaciones diplomáticas plenas con Estados Unidos”, dijo McCarthy sobre los comentarios de Trump acerca de la estadidad. “Es una situación delicada”.

El Clásico Mundial de Béisbol es un torneo internacional de 20 equipos que se celebra cada tres años y cuenta con la participación de muchas de las mayores estrellas de este deporte. Se desarrolló a lo largo de 47 partidos en 13 días en cuatro ciudades, reuniendo tanto a potencias del béisbol como a naciones emergentes. Para países como Venezuela, donde el béisbol forma parte de la identidad nacional, el torneo ofrece la oportunidad de competir por algo que se percibe más importante que un campeonato de clubes.

McCarthy, profesor de la Escuela Elliott de Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington, se encontraba en Caracas para los partidos de la primera ronda y vio cómo los televisores se encendían por toda la ciudad, atrayendo a espectadores de todos los estratos sociales.

“El béisbol es verdaderamente un deporte nacional”, dijo. “Desde los barrios marginales hasta los locales más elegantes, la gente está pegada al televisor cuando juega su selección nacional”.

La trayectoria de Venezuela en el torneo fue construyendo algo más grande con cada paso, y cuando se enfrentó a Estados Unidos, el partido adquirió una trascendencia mayor que la de un simple encuentro por el campeonato: un equipo modesto, disperso durante mucho tiempo por todo el mundo, frente a la cuna de este deporte y a la actual superpotencia.

Tras la victoria del equipo venezolano, miles de personas —familias, niños, barrios enteros— llenaron las plazas públicas y las calles de Caracas. La fiesta se extendió desde la Plaza de la Juventud hasta la Plaza Francia y la Plaza de los Museos. La gente se abrazaba, saltaba, lloraba y cantaba el himno nacional a todo pulmón. Banderas venezolanas ondeaban sobre los hombros y desde las ventanillas de los vehículos. Los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno. Sonaba música a todo volumen —reguetón, salsa, canciones patrióticas— y estallaron bailes espontáneos en las calles.

Monaldi describió la victoria como un momento excepcional que trascendió fronteras, conectando no solo a los aproximadamente 30 millones de venezolanos en el país, sino también a millones más que viven en el extranjero.

“Rara vez recibo tantos mensajes”, dijo. “Gente celebrando desde todas partes del mundo”.

Rodríguez, la nueva líder de Venezuela, declaró el miércoles día nacional de júbilo y suspendió las labores en la mayor parte del país. Se programaron celebraciones en Caracas y en todo el territorio nacional.

“La Serie Mundial, como todos saben, es uno de los campeonatos más importantes de las Grandes Ligas”, dijo Pérez, el receptor, en la conferencia de prensa posterior al partido. “Pero cuando juegas por tu país, eso va más allá. Ese sentimiento —el país donde naciste y creciste, los sacrificios que hicieron tus padres, la gente que te ayudó— por eso esto significa tanto para mí y para Venezuela”.

Para el entrenador Omar López, la victoria parecía conllevar un atisbo de esperanza.

“Si logramos unir al país en un par de semanas para que se sientan bien”, dijo López, “y para que entiendan que juntos podemos hacer cosas, tal vez podamos lograrlo”.