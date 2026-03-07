Video: Verstappen sufre fuerte accidente en la clasificación del Gran Premio de Australia y saldrá último en el inicio de la F1 2026

La Fórmula 1 arranca su temporada 2026 este sábado 7 de marzo con el Gran Premio de Australia en el circuito de Melbourne, en Australia y la clasificación del viernes dejó dos accidentes importantes que marcarán la parrilla de salida de la carrera. El más llamativo fue el protagonizado por Max Verstappen, actual subcampeón del mundo, que saldrá desde el último lugar de la grilla.

El neerlandés de Red Bull perdió el control de su carro en su primer intento rápido de la Q1 al frenar con los ejes traseros para recargar la batería del nuevo sistema energético de los autos 2026. El vehículo dio vueltas en la llegada a la curva 1 tras el paso por la recta principal y se estampó contra las protecciones del circuito a alta velocidad, lo que provocó bandera roja de inmediato.

Verstappen pudo salir del auto sin asistencia y confirmó a su equipo por radio que se encontraba bien, aunque fue trasladado al centro médico como medida de precaución. Las cámaras captaron al piloto tocándose la mano y la muñeca tras el impacto, aunque las imágenes mostraron que no soltó el volante en el momento del choque.

El accidente dejó a Verstappen eliminado en la Q1 sin haber marcado ningún tiempo, por lo que quedó clasificado en el puesto 20 y último de la parrilla. Para poder tomar la salida en la carrera, Max necesitará la autorización de los comisarios deportivos, al igual que Carlos Sainz y Lance Stroll, quienes tampoco completaron la clasificación por problemas técnicos en sus respectivos autos.

Otros afectados de la clasificación

Sainz no pudo salir con su Williams tras presentar problemas en la FP3, mientras que Stroll directamente no participó en los libres 3 por un fallo en el motor de su Aston Martin. Los tres pilotos deberán recibir el permiso de los comisarios para disputar la carrera, ya que ninguno cumplió con la regla del 107% que obliga a todos los participantes a estar dentro de ese margen respecto al mejor tiempo de la clasificación.

El accidente de Verstappen también tuvo consecuencias para otros pilotos. La bandera roja que provocó el choque le dio tiempo a Mercedes para terminar de reparar el auto de Andrea Kimi Antonelli, quien había sufrido un fuerte accidente en la FP3 y cuyo auto fue reconstruido por los mecánicos en menos de dos horas y media. El italiano pudo salir a pista nada más reanudarse la sesión.

Entre los eliminados en la Q1 también cayó Fernando Alonso, quien quedó clasificado en el puesto 17, por detrás de los dos autos del equipo Cadillac que cerraron la tabla. La clasificación arrancó con 22 monoplazas en pista, formato que obliga a eliminar a seis pilotos en la primera tanda.

La carrera del Gran Premio de Australia se disputará este sábado en Melbourne con Verstappen saliendo desde el fondo de la parrilla. El subcampeón buscará repetir lo que logró en el GP de Rusia 2021, última vez que salió desde el último lugar, cuando remontó hasta el segundo puesto al final de la carrera.