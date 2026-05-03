Messi asiste al Gran Premio de Miami y visita el garaje de Mercedes

Lionel Messi fue uno de los invitados más destacados del Gran Premio de Miami 2026 de Fórmula 1 este domingo. El astro argentino del Inter Miami llegó al Autodrome de Miami acompañado de su esposa Antonela y sus hijos para presenciar una de las citas más importantes del calendario de la Fórmula 1, donde tuvo la oportunidad de visitar el garaje de Mercedes y sentarse a los mandos del monoplaza del italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato mundial con 75 puntos.

En el garaje de las flechas de plata, Messi se fotografió con Antonelli y con su compañero de escudería George Russell, quien salió desde la quinta posición en la parrilla. El astro argentino no fue el único nombre destacado en las gradas del GP de Miami, ya que también estuvieron presentes el extenista Rafael Nadal, el golfista Jon Rahm y el exjugador de la NBA Shaquille O'Neal en una cita que confirma el poder de atracción del Gran Premio de Miami entre las figuras del deporte mundial.

La visita de Messi al GP de Miami llega un día después de que su equipo, el Inter Miami, perdiera 3-4 ante el Orlando City en un partido donde los locales desperdiciaron una ventaja de 3-0 antes de caer en el tiempo añadido. La derrota contrasta con el ambiente festivo que vivió el astro argentino este domingo en el circuito floridano, donde fue recibido con muestras de cariño por parte de los aficionados presentes en el evento.

Por el lado argentino en la pista, Franco Colapinto arrancó desde la octava posición con Alpine en lo que promete ser una carrera emocionante en el circuito floridano. El joven piloto argentino viene de una destacada actuación en la clasificación sprint del sábado y buscará seguir sumando puntos importantes para el equipo galo en una temporada donde Alpine ha mostrado destellos de competitividad.

Antonelli, con 75 puntos, y Russell, con 68, lideran el campeonato del mundo de pilotos, seguidos de los Ferrari de Charles Leclerc con 55 puntos y Lewis Hamilton con 43. La carrera principal del GP de Miami promete ser uno de los duelos más atractivos del calendario con McLaren y Mercedes protagonizando una batalla que podría definir el rumbo del campeonato en lo que va de la temporada 2026 de Fórmula 1.

El Gran Premio de Miami es la cuarta fecha del calendario de esta temporada y la primera desde el GP de Suzuka en Japón en marzo, debido a la suspensión de los grandes premios de Baréin y Arabia Saudí por el conflicto en Irán. Una cita que además de su espectáculo deportivo vuelve a confirmar su estatus como uno de los eventos más glamurosos del automovilismo mundial, capaz de reunir en un mismo escenario a las figuras más importantes del deporte internacional.