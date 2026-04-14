Javier Mascherano renuncia inesperadamente como técnico del Inter Miami

Fútbol Internacional

Javier Mascherano renuncia inesperadamente como técnico del Inter Miami

El argentino Javier Mascherano presentó este martes su renuncia como director técnico del Inter Miami por motivos personales.

|

time-clock

Inter Miami's Argentine head coach Javier Macherano gestures during the Club World Cup 2025 Group A football match between Egypt's Al-Ahly and US Inter Miami at the Hard Rock stadium in Miami on June 14, 2025. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Javier Mascherano anunció su salida del Inter de Miami.(Foto Hemeroteca PL).

El argentino Javier Mascherano anunció este martes su decisión de renunciar al cargo de director técnico del Inter Miami por motivos personales.

"Quiero comunicarles que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami CF", indicó el exjugador en un comunicado distribuido por el club.

Mascherano, quien deja el cargo de manera inesperada, agradeció la confianza que el conjunto de Miami depositó en él desde su llegada como entrenador en noviembre del 2024, con el que alzó su primer título de la MLS.

"Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella y, dondequiera que esté, seguiré deseándole al club lo mejor en el futuro. No tengo duda de que el equipo seguirá cosechando éxitos", agrega el escrito.

LECTURAS RELACIONADAS

MADRID, 07/04/2026.- El centrocampista del Real Madrid Fede Valverde (2-d) juega un balón ante Luis Díaz (d), del Beyern, durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Bayern Munich disputan este martes en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Juanjo Martín

Bayern Múnich vs. Real Madrid: fecha, hora y dónde ver la vuelta de los cuartos de final de la Champions League

chevron-right
BARCELONA, 08/04/2026.- El centrocampista del Atlético de Madrid Koke Resurrección (d) lucha con Lamine Yamal, del FC Barcelona, durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan FC Barcelona y Atlético de Madrid este miércoles en el Camp Nou, en Barcelona. EFE/Alberto Estévez

Atlético de Madrid vs. Barcelona: Sigue en vivo el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League

chevron-right

El entrenador Guillermo Hoyos sustituirá a Mascherano en los próximos partidos. En su primera temporada al mando, Mascherano guió al Inter Miami a una de sus campañas más exitosas, en la que logró el título de la MLS Cup.

Bajo su liderazgo, el equipo logró una temporada récord en el 2025, al anotar 101 goles entre la fase regular y los playoffs, la mayor cantidad en una sola temporada en la historia de la MLS, según cifras del club. Mascherano deja el Inter Miami junto con el cuerpo técnico que llegó con él en enero del 2024.

El club lo dio a conocer por medio de un comunicado oficial en el que señaló lo siguiente: “Javier Mascherano ha decidido poner fin a su etapa como Entrenador Principal. Un campeón que, junto con su cuerpo técnico, siempre formará parte de la familia de @InterMiamiCF y quedará para siempre ligado a la obtención de nuestra primera estrella.”

ESCRITO POR:

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Futbol Internacional Inter de Miami Javier Macherano Messi MLS 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS