Bayern Múnich vs. Real Madrid: fecha, hora y dónde ver la vuelta de los cuartos de final de la Champions League

Bayern Múnich y Real Madrid se miden este miércoles 15 de abril en el Allianz Arena en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, con el global favorable a los alemanes por 2-1 tras la victoria del partido de ida en el Santiago Bernabéu. Los merengues llegan obligados a remontar en territorio alemán en lo que podría ser su último partido en Europa esta temporada.

El encuentro de ida dejó a los bávaros con una ventaja mínima pero suficiente para llegar con la tranquilidad de local al segundo partido. Luis Díaz abrió el marcador para el Bayern y Harry Kane amplió la ventaja, mientras que Kylian Mbappé descontó para el Real Madrid en lo que fue el mejor momento de los merengues en el partido. Mbappé, quien sufrió un codazo de Vitor Reis en el empate ante Girona, regresó a los entrenamientos este lunes y estará disponible para el duelo en Múnich.

El Real Madrid llega con las bajas de Thibaut Courtois y Rodrygo Goes por lesión, además del sancionado Aurélian Tchouaméni, pero su técnico Álvaro Arbeloa dejó claro el mensaje antes del partido. "Podemos dar la talla. En Múnich están convencidos de que con la renta que tienen y jugando en su campo son favoritos, pero van a tener enfrente unas camisetas blancas, un escudo redondo. Estoy seguro de que vamos a plantear mucha batalla", señaló el entrenador merengue.

Los datos del partido

Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026

Miércoles 15 de abril de 2026 Hora Guatemala: 1:00 PM

1:00 PM Estadio: Allianz Arena, Múnich, Alemania

Allianz Arena, Múnich, Alemania Dónde ver: Disney Plus Plan Premium y ESPN

Disney Plus Plan Premium y ESPN Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia) VAR: Pol van Boekel (Países Bajos)

Por su parte, el Bayern también llega con respeto hacia su rival. "No importa realmente en qué estado esté el Madrid, cuando se trata de la Champions ellos siempre compiten. Por eso creo que la forma en la que llegan a este partido es irrelevante", advirtió Joshua Kimmich, mientras que Leon Goretzka añadió que aunque se sienten cómodos en casa, el trabajo aún no está terminado. El ganador de esta eliminatoria se medirá ante el vencedor de la serie entre Arsenal y Sporting de Lisboa en las semifinales rumbo a la gran final del 30 de mayo en Budapest.