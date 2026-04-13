Atlético de Madrid vs. Barcelona: fecha y dónde ver la vuelta de los cuartos de final de la Champions League

Atlético de Madrid y Barcelona se miden este martes 14 de abril en el Estadio Riyadh Air Metropolitano en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, con el global favorable a los colchoneros por 2-0 tras el resultado de la ida en el Camp Nou. Los azulgranas llegan obligados a remontar en territorio ajeno en lo que sería uno de los desafíos más complicados de su temporada.

El encuentro de ida estuvo marcado por la expulsión de Pau Cubarsí al minuto 44 por una falta como último hombre, que dejó al Barcelona con diez jugadores justo antes del descanso. Julián Álvarez aprovechó el tiro libre para abrir el marcador con un disparo magistral imposible para Joan García, y en la segunda mitad Alexander Sørloth cerró la llave con el 2-0 al aprovechar un contragolpe que dejó en evidencia las limitaciones defensivas del equipo de Hansi Flick.

Para avanzar a las semifinales, el Barcelona deberá ganar por al menos dos goles de diferencia en el Metropolitano, un escenario que exigirá una actuación histórica del conjunto azulgrana ante una de las aficiones más apasionadas de Europa. El Atlético, por su parte, llega con la ventaja del marcador y con la posibilidad de sellar el pase en casa ante su propia gente.

Los datos del partido

Fecha: Martes 14 de abril de 2026

Martes 14 de abril de 2026 Hora Guatemala: 1:00 PM

1:00 PM Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España

Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España Dónde ver: Disney Plus Plan Premium y ESPN

El ganador de esta eliminatoria se medirá ante el vencedor de la serie entre Sporting de Lisboa y Arsenal en las semifinales, con la gran final programada para el 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría. Una noche de Champions que el mundo del fútbol tendrá muy pendiente desde el arranque.