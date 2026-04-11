Así marcha la tabla de posiciones de LaLiga tras el triunfo del Barcelona y el empate del Real Madrid

La jornada 31 de LaLiga dejó un panorama casi definitivo en la lucha por el título. El Barcelona goleó 4-1 al Espanyol en el derbi catalán con un doblete de Ferran Torres y goles de Lamine Yamal y Marcus Rashford, mientras que el Real Madrid empató 1-1 ante el Girona en un resultado que prácticamente lo deja fuera de la pelea por el campeonato, ampliando la diferencia entre ambos a nueve puntos a falta de siete fechas.

El Real Madrid volvió a tropezar en un partido que afrontó con la mente puesta en la Champions League. Los merengues, que cayeron 2-1 ante el Bayern Múnich en la ida de los cuartos de final, necesitarán remontar en el Allianz Arena el miércoles si quieren seguir con vida en Europa, su único objetivo real lo que resta de temporada. La liga luce prácticamente inalcanzable para el conjunto de Álvaro Arbeloa.

Barcelona, en cambio, llega al tramo final con dos frentes abiertos pero con la tranquilidad de dominar LaLiga con autoridad. Los azulgranas también tienen trabajo pendiente en Europa tras caer 2-0 ante el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos, por lo que este martes deberán remontar en el Metropolitano si quieren seguir en la Champions. Pese a ello, el título de liga parece cada vez más una cuestión de tiempo.

Así queda la tabla de LaLiga

Barcelona lidera con 79 puntos tras 31 jornadas, seguido del Real Madrid con 70 y el Atlético de Madrid con 58 en la tercera posición que está pendiente a disputar el partido correspondiente a la jornada ante Sevilla.

Villarreal es cuarto también con 58 unidades y un partido menos, mientras que Real Betis es quinto con 45 puntos. En la tabla de goleadores, Kylian Mbappé del Real Madrid encabeza la clasificación con 23 tantos, seguido de Vedat Muriqi del Mallorca con 19 y Ante Budimir del Osasuna con 15.