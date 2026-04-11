Goleada azulgrana: Barcelona derrota 4-1 al Espanyol en el derbi catalán y sella su liderato en LaLiga

El Barcelona dio otro paso firme hacia el título de LaLiga este sábado al golear 4-1 al Espanyol en el Spotify Camp Nou en la jornada 31, ampliando su ventaja sobre el Real Madrid a nueve puntos.

Los azulgranas dominaron el partido con autoridad desde los primeros minutos y sellaron el resultado con una goleada que deja la liga prácticamente resuelta a falta de siete jornadas para el cierre del torneo.

Ferran Torres fue el gran protagonista de la primera mitad. El delantero español abrió el marcador al minuto 9 con un remate de cabeza tras un tiro de esquina teledirigido de Lamine Yamal, y al 25 volvió a aparecer para el 2-0 tras una maravillosa asistencia de exterior del joven extremo, quien dejó a Torres en el mano a mano ante el portero Dmitrovic para que definiera con un toque sutil.

El Espanyol reaccionó en la segunda mitad y recortó distancias al minuto 56 con un potente derechazo de Pol Lozano que sorprendió a Joan García tras un rechace en el área. El resto del partido intentaron buscar el empate durante varios minutos, pero el Barcelona respondió en los instantes finales para sentenciar el partido de forma contundente.

La goleada que sella el liderato

En el tramo final del encuentro, Lamine Yamal liquidó cualquier esperanza del Espanyol al minuto 87 con un gol tras un rechace con el portero visitante, y Marcus Rashford puso el 4-1 definitivo en la siguiente jugada al conectar un centro de Frenkie de Jong con una definición precisa dentro del área.

Con este triunfo, el Barcelona alcanza los 79 puntos y se distancia a nueve del Real Madrid, en una ventaja que hace prácticamente imposible cualquier remontada merengue en las siete jornadas que restan. El título de LaLiga está cada vez más cerca para el equipo de Hansi Flick, que encadena resultados de alto nivel en la recta final de la temporada.

Sin embargo, el foco del Barcelona cambia rápidamente. Este martes, los azulgranas tendrán que afrontar el reto más complicado de la temporada al recibir al Atlético de Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, obligados a revertir el 0-2 sufrido en la ida si quieren seguir con vida en Europa.