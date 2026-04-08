Flick arremete contra el VAR tras la derrota del Barcelona ante el Atlético “Es increíble que no revisen esas manos”

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se ha mostrado muy crítico con el VAR por no revisar unas manos de Marc Pubill en el interior del área en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que su equipo perdió 0-2 en el Spotify Camp Nou frente al Atlético de Madrid.

Tras el encuentro, el técnico alemán denunció una acción en el segundo tiempo en la que el central rojiblanco paró el balón con la mano después de un saque de Juan Musso y lo devolvió al portero.

"La situación en la que el defensor toca con la mano y no pita nada es muy clara. No sé por qué el VAR no ha entrado. Es un árbitro de VAR alemán y es increíble", ha afirmado al ser preguntado por el partido.

En este sentido, Flick ha señalado que el asistente VAR sí estaba "centrado" en la acción que acabó en roja a Cubarsí al filo del descanso y ha explicado que no le han dado "ninguna explicación" sobre las manos de Pubill.

"Era mejor no hablar con él (el árbitro). Tenemos que aceptarlo y estar centrados en el partido del próximo martes. Tenemos calidad y jugadores que pueden decidir y tenemos que luchar", ha añadido.

Con todo, Flick ha elogiado el rendimiento de sus jugadores, que han tenido "muchas oportunidades" para marcar, y les ha instado a seguir luchando con vistas al partido de vuelta que se disputará en el Metropolitano.

"Claro que creemos en nosotros porque en la segunda parte, con un jugador menos, lo hemos hecho muy bien y ellos también tienen calidad. No ha sido fácil defenderlos, pero nosotros hemos tenido oportunidades", ha comentado.

Proud of this team.

Proud of these fans.

Always together. 💙❤️ pic.twitter.com/MtT1qmiSZy — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 8, 2026

El preparador germano ha elogiado a Lamine Yamal —"ha hecho un partido fantástico", ha dicho— y ha señalado que los árbitros deben proteger más a futbolistas como el internacional español. Asimismo, ha explicado que Pedri fue sustituido tras el descanso porque arrastraba unas "pequeñas molestias".

Por último, se ha mostrado convencido de las opciones de dar la vuelta a la eliminatoria en el Metropolitano. "Tenemos que aceptar este resultado y estar centrados en el partido del próximo martes. Tenemos calidad y jugadores que pueden decidir, y tenemos que luchar", ha comentado Flick.