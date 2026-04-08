¡Victoria de oro! Atlético de Madrid vence 2-0 al Barcelona y toma ventaja en los cuartos de la Champions

El Atlético de Madrid dio un golpe de autoridad en el Camp Nou. Los colchoneros vencieron 2-0 al Barcelona en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League con goles de Julián Álvarez y Alexander Sørloth, aprovechando la expulsión de Pau Cubarsí en el tramo final del primer tiempo para imponer su juego y llevarse una ventaja enorme de cara a la vuelta en el Metropolitano el próximo 14 de abril.

El partido arrancó con el Barcelona dominando la posesión y buscando el gol a través de las incursiones de Lamine Yamal y Marcus Rashford, quien tuvo las ocasiones más claras de los primeros minutos pero se encontró con un seguro Juan Musso bajo palos. Sin embargo, todo cambió al minuto 43 cuando Pau Cubarsí zancadilleó a Giuliano Simeone siendo el último defensor, y tras la revisión del VAR el árbitro Kovacs le mostró la tarjeta roja directa, dejando al equipo de Hansi Flick con diez hombres en el peor momento.

Julián Álvarez no perdonó. En la falta posterior a la expulsión, el delantero argentino colocó un disparo preciso por encima de la barrera que superó a Joan García para poner el 0-1 justo antes del descanso, golpeando al Barcelona en su momento más vulnerable y dándole al Atlético una ventaja de visitante que cambió por completo el rumbo de la eliminatoria.

El Atlético sentenció en el segundo tiempo

En la reanudación, el Barcelona intentó reaccionar con los ingresos de Gavi y Fermín, manteniendo el control del balón pese a la inferioridad numérica. Rashford incluso estrelló un balón en el larguero en uno de los momentos de mayor presión azulgrana, pero el Atlético supo aguantar y esperar su momento.

El golpe definitivo llegó al minuto 71. Una internada de Ruggeri por la banda izquierda terminó en un centro al primer palo que Alexander Sørloth remató con precisión para poner el 0-2 y sentenciar el partido. En los últimos minutos Lamine Yamal intentó recortar distancias con acciones individuales que llevaron al límite a la defensa rojiblanca, pero el cansancio y la falta de puntería impidieron que el marcador se moviera.

Con este resultado, el Atlético de Madrid se marcha de Barcelona con una ventaja de dos goles y la portería a cero, en una de las victorias más importantes de su temporada. El Barcelona, obligado a remontar, deberá ganar por al menos dos goles en el Riyadh Air Metropolitano el próximo 14 de abril si quiere forzar la prórroga, en lo que promete ser una noche de alta tensión en Madrid.