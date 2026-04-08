Simeone se rinde a Griezmann: “Agradezco todo tu trabajo y humildad; eres admirable”

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, agradeció al delantero Antoine Griezmann "todo su trabajo y humildad" en la rueda de prensa previa a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que los rojiblancos disputarán este miércoles en el Spotify Camp Nou contra el Barcelona.

Antes de iniciar el turno de preguntas, el técnico argentino dedicó un sentido discurso al delantero francés, con quien compartió la comparecencia, y que este verano abandonará el club madrileño para fichar por el Orlando City.

"Eres una persona admirable para los chicos. La sociedad de hoy en día necesita a gente como tú. Gracias por todo lo que nos diste nos das y te voy a obligar a que nos sigas dando. Gracias por tu compromiso y por cómo te comportaste siempre como profesional y como persona", aseguró Simeone, antes de desvelar que la idea de pronunciar este discurso se le ocurrió unas horas antes.

El preparador del conjunto rojiblanco destacó que Griezmann siempre entendió "la diferencia entre tener una relación linda como una familia y no pasar la línea entre el entrenador y el jugador, y el amigo". "Te considero un jugador y después un amigo", añadió Simeone, quien subrayó que quedan "muchos partidos de Liga, uno de Copa del Rey y, si dios quiere, cinco más en la 'Champions'", e invitó al jugador francés a "seguir disfrutando".

"Te quiero mucho, cualquier hincha te diría las mismas palabras y me siento absolutamente identificado con ellos. Pero sabes que si mañana no corres, vas para afuera", concluyó entre risas el técnico bonaerense.

Simeone, cuyo discurso fue aplaudido por los presentes y provocó el abrazo del francés, respondió posteriormente, ya en la rueda de prensa, que Griezmann ha sido "uno de los jugadores más importantes" que ha dirigido, pese a bromear con que "hay varios que se van a poner celosos".

"Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de tener a un futbolista diferencial. Llegó joven, tirado a la banda y solo corriendo por el lateral. Pasó unos meses difíciles hasta entender dónde estaba y empezamos a hablar de que podía jugar más poder dentro. Tenía una capacidad mental increíble, una condición física brutal. Muchas veces ha marcado la mayor cantidad de goles del equipo y, año tras año, nos ha permitido competir siempre", recordó.