Barcelona vs. Atlético de Madrid: fecha, hora y dónde ver los cuartos de final de la Champions League

Barcelona y Atlético de Madrid vuelven a verse las caras, esta vez en el escenario más grande del fútbol europeo. Los dos clubes se enfrentarán este miércoles 8 de abril en el Spotify Camp Nou en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26, apenas cuatro días después de su duelo en LaLiga donde el Barcelona se impuso 2-1 en el Metropolitano.

El Barcelona llega como líder de LaLiga con 76 puntos, siete más que el Real Madrid, y con figuras en gran momento como Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Pedri y Raphinha. El Atlético de Madrid, cuarto en la tabla española con 57 puntos, llega motivado tras eliminar al Tottenham en octavos y con la convicción de que avanzar a semifinales prácticamente salvaría su temporada.

Los analistas no ven un favorito claro en esta eliminatoria, lo que garantiza un espectáculo de alto nivel. Los Colchoneros contarán con figuras como Julián Álvarez, Antoine Griezmann, Giuliano Simeone y Alexander Sørloth, mientras que el Camp Nou promete un ambiente electrizante para uno de los duelos más atractivos de la ronda.

Datos del partido

Fecha: Miércoles 8 de abril de 2026

Miércoles 8 de abril de 2026 Hora Guatemala: 1:00 PM

1:00 PM Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona, España

Spotify Camp Nou, Barcelona, España Dónde ver: Disney Plus Plan Premium, ESPN o SKY sports

La vuelta se disputará el martes 14 de abril en el Estadio Metropolitano de Madrid, por lo que el resultado de este miércoles será clave para definir las opciones de cada equipo antes del partido de regreso en tierras colchoneras.